szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

16°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

48 perce

Nem született telitalálat: halmozódik a hatoslottó főnyereménye

Címkék#főnyeremény#Szerencsejáték Zrt#Hatoslottó#összeg

Hiába reménykedtek sokan a telitalálatban a 36. játékhéten. A hatoslottó ezúttal sem hozott milliomost, így a főnyeremény tovább halmozódik.

Kemma.hu

A Szerencsejáték Zrt. közzétette a 2025. szeptember 7-i (36. heti) Hatoslottó nyerőszámait. Ezúttal sem volt telitalálatos szelvény, így a főnyeremény tovább növekszik, és már 435 millió forintot ér a következő héten.

A Szerencsejáték Zrt. egyik lottózója, hatoslottó
Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait a 36. játékhéten
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A 36. heti nyerőszámok a Hatoslottón:

4; 9; 13; 23; 25; 30

A sorsoláson egy játékos sem találta el mind a hat számot, így a hatos találat nyereménye ezúttal 0 forint volt. Azonban az alacsonyabb találatokkal is szép összegeket lehetett nyerni.

Így alakultak a további nyeremények:

5 találatos szelvényből 70 darab volt, nyereményük: 149 405 forint

4 találatos szelvényből 2317 darab volt, nyereményük: 4 515 forint

3 találatos szelvényből 28 605 darab volt, nyereményük: 2 225 forint

A következő sorsoláson, a 37. játékhéten már 435 millió forintot érhet a telitalálat. Aki játszik, annak továbbra is van esélye a hatalmas nyereményre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu