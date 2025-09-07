Nem született telitalálat: halmozódik a hatoslottó főnyereménye

A Szerencsejáték Zrt. közzétette a 2025. szeptember 7-i (36. heti) Hatoslottó nyerőszámait. Ezúttal sem volt telitalálatos szelvény, így a főnyeremény tovább növekszik, és már 435 millió forintot ér a következő héten.

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait a 36. játékhéten

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A 36. heti nyerőszámok a Hatoslottón:

4; 9; 13; 23; 25; 30

A sorsoláson egy játékos sem találta el mind a hat számot, így a hatos találat nyereménye ezúttal 0 forint volt. Azonban az alacsonyabb találatokkal is szép összegeket lehetett nyerni.

Így alakultak a további nyeremények:

5 találatos szelvényből 70 darab volt, nyereményük: 149 405 forint

4 találatos szelvényből 2317 darab volt, nyereményük: 4 515 forint

3 találatos szelvényből 28 605 darab volt, nyereményük: 2 225 forint

A következő sorsoláson, a 37. játékhéten már 435 millió forintot érhet a telitalálat. Aki játszik, annak továbbra is van esélye a hatalmas nyereményre.