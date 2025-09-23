Ennyibe kerül most egy megbízható használt autó Komárom-Esztergom megyében

Ha szeretnénk autót venni, de nem vágyunk luxusra, ugyanakkor kerülnénk a legolcsóbb, sokszor bizonytalan állapotú modelleket, érdemes a használt autók között, a 2-3 millió forintos árkategóriát figyelni. Komárom-Esztergom vármegyében a kocsi.hu, a jóautók.hu és a hasznaltauto.hu oldalain is találni megbízható autókat, melyek kis önerővel már könnyen elérhetők.

Összegyűjtöttük Komárom-Esztergom megye középkategóriás használt autóit.

Fotó: jd8 / Forrás: Shutterstock

Miért jó használt autót venni?

Egy új autó ára gyorsan veszít az értékéből, a használatba vétel után az első években akár 20-30 százalékot is. A használt autó ezzel szemben már stabilabb értéket képvisel, ráadásul azonos összegért magasabb kategóriát, kényelmesebb és biztonságosabb felszereltséget kaphatunk. Ha a legolcsóbb modellek helyett egy kicsit többet szánunk rá, hosszabb távon egy igazán megbízható autóhoz juthatunk. Azonban fontos körbejárni, hogy mire figyeljünk, használt autó vásárlásakor.

Íme néhány autó a kocsi.hu kínálatából:

Audi A6 Avant 2.0 TDI 103KW/140LE – 2 100 000 Ft

Toyota Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna – 2 150 000 Ft

Nissan Navara 4WD Double 2.5D SE – 2 200 000 Ft

Peugeot 308 CC 2.0 HDi Sport Pack – 2 999 999 Ft

Smart Fortwo Coupe – 2 990 000 Ft

Mercedes-Benz S 320 CDI 4Matic (Automata) Friss műszakival – 2 950 000 Ft

Megbízható középkategóriás használt autók a kocsi.hu oldaláról.

Forrás: kocsi.hu

Autók 3 millió alatt

Remek ajánlatokat találtunk a jóautók.hu oldalán, íme innen néhány:

Toyota Auris – 2 000 000 Ft

Hyundai i10 – 2 065 000 Ft

Dacia Sandero – 2 099 000 Ft

Mercedes-Benz A 200 – 2 099 000 Ft

Dacia Duster – 2 149 900 Ft

Peugeot Partner – 2 500 000 Ft

Audi A4 – 2 500 000 Ft

Opel Corsa E – 2 499 999 Ft

Kia Venga – 2 499 900 Ft

Mercedes-Benz E 220 – 2 499 000 Ft

Megbízható középkategóriás használt autók a jóautók.hu oldaláról.

Forrás: joautok.hu

Használt autók megfizethető áron

Az alábbi kocsikat a hasznaltautó.hu kínálja: