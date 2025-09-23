szeptember 23., kedd

Ennyibe kerül most egy megbízható használt autó Komárom-Esztergom megyében

Címkék#Kia Venga#Kocsi#Mercedes Benz#középkategória#Audi#Opel#használt autó#autó

Sokan keresnek megfizethető, de megbízható használt autót. A 2-3 millió közötti árkategóriában számos jó állapotú jármű kapható, és a használt autó kifejezetten jó választás lehet, ha nem a legdrágább, de nem is a legolcsóbb kategóriát, hanem a biztonságos középutat választjuk.

Veszprémi Dániel

Ha szeretnénk autót venni, de nem vágyunk luxusra, ugyanakkor kerülnénk a legolcsóbb, sokszor bizonytalan állapotú modelleket, érdemes a használt autók között, a 2-3 millió forintos árkategóriát figyelni. Komárom-Esztergom vármegyében a kocsi.hu, a jóautók.hu és a hasznaltauto.hu oldalain is találni megbízható autókat, melyek kis önerővel már könnyen elérhetők.

Concept,Of,Car,Insurance,Business,,Saving,Buy,-,Sale,With, kocsi.hu, joautok.hu, hasznaltautok.hu, autó, kocsi, jármű, kereskedelem, közlekedés, vásárlás, 2-3 milló, megbízható, középkategóriás, használt autó
Összegyűjtöttük Komárom-Esztergom megye középkategóriás használt autóit.
Fotó: jd8 / Forrás:  Shutterstock

Miért jó használt autót venni?

Egy új autó ára gyorsan veszít az értékéből, a használatba vétel után az első években akár 20-30 százalékot is. A használt autó ezzel szemben már stabilabb értéket képvisel, ráadásul azonos összegért magasabb kategóriát, kényelmesebb és biztonságosabb felszereltséget kaphatunk. Ha a legolcsóbb modellek helyett egy kicsit többet szánunk rá, hosszabb távon egy igazán megbízható autóhoz juthatunk. Azonban fontos körbejárni, hogy mire figyeljünk, használt autó vásárlásakor.

Íme néhány autó a kocsi.hu kínálatából:

  • Audi A6 Avant 2.0 TDI 103KW/140LE – 2 100 000 Ft
  • Toyota Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna – 2 150 000 Ft
  • Nissan Navara 4WD Double 2.5D SE – 2 200 000 Ft
  • Peugeot 308 CC 2.0 HDi Sport Pack – 2 999 999 Ft
  • Smart Fortwo Coupe – 2 990 000 Ft
  • Mercedes-Benz S 320 CDI 4Matic (Automata) Friss műszakival – 2 950 000 Ft
kocsi.hu, joautok.hu, hasznaltautok.hu, autó, kocsi, jármű, kereskedelem, közlekedés, vásárlás, 2-3 milló, megbízható, középkategóriás
Megbízható középkategóriás használt autók a kocsi.hu oldaláról.
Forrás: kocsi.hu

Autók 3 millió alatt

Remek ajánlatokat találtunk a jóautók.hu oldalán, íme innen néhány:

  • Toyota Auris – 2 000 000 Ft
  • Hyundai i10 – 2 065 000 Ft
  • Dacia Sandero – 2 099 000 Ft
  • Mercedes-Benz A 200 – 2 099 000 Ft
  • Dacia Duster – 2 149 900 Ft
  • Peugeot Partner – 2 500 000 Ft
  • Audi A4 – 2 500 000 Ft
  • Opel Corsa E – 2 499 999 Ft
  • Kia Venga – 2 499 900 Ft
  • Mercedes-Benz E 220 – 2 499 000 Ft
kocsi.hu, joautok.hu, hasznaltautok.hu, autó, kocsi, jármű, kereskedelem, közlekedés, vásárlás, 2-3 milló, megbízható, középkategóriás
Megbízható középkategóriás használt autók a jóautók.hu oldaláról.
Forrás: joautok.hu

Használt autók megfizethető áron

Az alábbi kocsikat a hasznaltautó.hu kínálja:

  • Mazda 5, 1.8 TX Friss műszakival – 2 100 000 Ft
  • Ford S-Max 1.6 TDCi Trend – 2 190 000 Ft
  • BMW 320i Touring – 2 250 000 Ft
  • Toyota Corolla Verso 1.6 Fullmoon – 2 395 000 Ft
  • Chevrolet Orlando 1.8 LTZ Plus – 2 395 000 Ft
  • Mazda 6 Sportkombi 2.2 CD 150 Attraction – 2 990 000 Ft
  • Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi Style – 2 799 000 Ft
  • Renault Megane GrandCoupé 1.3 TCe – 2 700 000 Ft
kocsi.hu, joautok.hu, hasznaltautok.hu, autó, kocsi, jármű, kereskedelem, közlekedés, vásárlás, 2-3 milló, megbízható, középkategóriás
Megbízható középkategóriás használt autók a használtautó.hu oldaláról.
Forrás: hasznaltauto.hu

A Pénzcentrum videójában elárulják, mik a legjobb autók 2 millió forintért:

Megéri középkategóriás autót választani

A 2-3 milliós árkategóriában bőven akad választék Komárom-Esztergom vármegyében. Legyen szó városi kisautóról, családi kombiról vagy akár prémium márkáról, mindhárom nagy használt autós portál kínál elérhető és megbízható járműveket. Érdemes tehát a legolcsóbb kategórián túl keresgélni, hiszen a valamivel magasabb ár gyakran sokkal nagyobb biztonságot és tartósságot jelent.

Neked melyik a kedvenc filmes autód?

 

