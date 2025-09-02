szeptember 2., kedd

Íme, ezek Komárom-Esztergom vármegye legdrágább használt autói

Komárom-Esztergom megye autópiacán akadnak igazi ritkaságok, amik árai inkább a luxus kategóriát képviselik. Négy nagyobb hirdetési oldalt átnézve bemutatjuk, melyik használt autók kerülnek a legtöbbe jelenleg a megyében.

Veszprémi Dániel

Hírportálunk korábban megkeresett pár híres filmes autót, ezúttal utánanéztünk, milyen luxusautók és méregdrága modellek találhatók használtan Komárom-Esztergom megyében. Négy különböző hirdetési oldalt vettünk górcső alá, és mindenhol összegyűjtöttük a három legdrágább használt autót. Az eredmény jól mutatja, hogy a megye autópiacán egyszerre van jelen a csúcsragadozó sportkocsi, a tágas családi busz és a modern elektromos SUV.

Close-up,Of,Men,Exchanging,Euro.,Driver,Giving,Money,To,Police, használt autók, használt kocsik, komárom-esztergom megye
Összegyűjtöttük Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autóit
Fotó: Vershinin89 / Forrás:  Shutterstock

Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói

A használtautó.hu kínálatában ezek a modellek számítanak a legdrágábbnak jelenleg Komárom-Esztergom megyében:

Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói: használtautók.hu
Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói: használtautó.hu
Forrás: hasznaltauto.hu
  • Mercedes-AMG GLE 53 - 35 500 000 Ft
  • Volkswagen Multivan 2.0 TDI Style DSG HT - 34 297 450 Ft (akciós ár: 26 500 000 Ft)
  • Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Style DSG HT (9 személyes) - 25 845 771 Ft (akciós ár: 22 450 000 Ft)

A jófogás.hu oldalán főként a modernebb, családi és elektromos modellek kerültek a legdrágább ajánlatok közé:

Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói: jófogás.hu
Forrás: jofogas.hu
  • Ford Explorer Standard Range 52kWh 170 LE - 13 399 000 Ft
  • Dacia Bigster 1.2 TCe Extreme 4x4 - 12 829 000 Ft
  • Opel Frontera Automata Edition Elektromos - 10 590 000 Ft

A kocsi.hu hirdetései között is találni igazi prémium autókat, amelyek a legfelső árkategóriát képviselik:

Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói: kocsi.hu
Forrás: kocsi.hu
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 680 LE - 73 000 000 Ft
  • BMW M8 Competition Facelift - 58 999 000 Ft
  • Lexus LC 500 Convertible Horizont - 46 999 000 Ft

A jóautok.hu felületén a luxus- és sportautók viszik a prímet, ezekért kérik el a legtöbb pénzt:

Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói: joautok.hu
Komárom-Esztergom megye legdrágább használt autói: jóautok.hu
Forrás: joautok.hu
  • Audi RS6 - 41 995 000 Ft
  • Ford Mustang Fastback - 29 490 000 Ft
  • Ford Bronco - 30 300 000 Ft

Gazdag kínálat

Jól látható, hogy a megye használt autó kínálata rendkívül széles. Az egyik oldalon a luxus SUV-ok, mint a Porsche Cayenne vagy a BMW M8, akár 70 millió forint fölé is kúsznak, míg más portálokon a családi Volkswagenek és a friss elektromos modellek is a legdrágább ajánlatok közé tartoznak.

Aki Komárom-Esztergom megyében keres használt autót, az találhat magának praktikus családi buszt, de akár álmai sportautóját is, ha a pénztárcája engedi.

 

