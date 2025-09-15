Itt a dátum a NAV-tól: ekkortól lehet nyilatkozni az anyáknak az adómentességért

Idén októbertől a háromgyerekes anyák is adómentesek lesznek, a gyermek korától függetlenül. Ám ehhez nyilatkozni kell. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kértünk tájékoztatást ez ügyben. A négygyerekes anyák után idén a háromgyerekes anyák adómentességét is bevezetik október 1-jétől. 2026-tól pedig több ütemben a kétgyerekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Hamarosan nyilatkozni kell a háromgyerekes anyák adómentességéhez

Az adómentesség mind az édes, mind az örökbefogadott gyerek után jár. Az adómentesség az októberi fizetésben, ellátásban írják jóvá, amelyet novemberben fizetnek ki. Ám, mint egy korábbi cikkünkben felhívtuk a figyelmet, az adómentesség nem automatikusan jár, hanem nyilatkozni kell arról a munkáltató felé.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információs vonalán érdeklődtünk, mikor lesz elérhető az erről szóló, adóelőleg-nyilatkozat három gyereket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséről. Az információ szerint legkorábban október elején lehet majd azt letölteni a NAV honlapjáról, illetve a munkáltatóknál is ekkortól lesz elérhető.

Nem csak a kis-, hanem a nagy gyerekek után is jár az adómentesség

A kedvezmény nem csak a jelenleg saját háztartásban nevelt, és ezért családi pótlékra jogosító gyermekek után jár. Azon gyerekek után is, akikre tekintettel az anya legalább 12 éven keresztül családi pótlékra volt jogosult - tehát a felnőtt gyerek(ek)re is.

A családi adó- és járulékkedvezmény sem vész el, ugyanis az megosztható vagy átadható teljes egészében a házastársnak. Ez ugyan úgy igénybe vehető évközben, vagy visszaigényelhető a következő évi szja-adóbevallásban, egy összegben.

A kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadóját nullára csökkenti, még a nyugdíj mellett dolgozókét is. De csak bizonyos jövedelmek:

a munkabér,

a megbízási díj,

az egyéni vállalkozók kivétje vagy

az átalányban megállapított jövedelem esetében

alkalmazható az új szabály.

Hazánkban a statisztikák szerint 200-250 ezer háromgyermekes anyát segít az adómentesség, hívta fel a kormány a figyelmet még márciusban, adócsomag bejelentésekor. A kedvezménnyel egy átlagos keresetű háromgyermekes anya havonta 109 ezer forinttal többet vihet haza.