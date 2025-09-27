Kiszámoltuk, mennyi pluszt hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége

Nemrég 5+1 pontban gyűjtöttük össze a háromgyerekes anyák adómentessége legfontosabb tudnivalóit. Az október 1-jén induló kedvezménnyel még több pénz marad a családok kasszájában. Nézzük, pontosan mennyi is ez?

A háromgyerekes anyák adómentessége hamarosan érkezik

Háromgyerekes anyák adómentessége ennyit hoz a konyhára

Az adómentesség számításakor a bruttó fizetést kell alapul venni. A személyi jövedelemadót érintő kedvezmények rangsorában a második helyen van, ezt megelőzi a négy gyerekes anyák kedvezménye. Példákkal mutatjuk be, hogy alakulnak a bevétele a különböző életszituációkban.

Első példánk:

az anyának van három saját gyereke,

házastársa a gyerekek apja.

az anya jövedelme bruttó 550 ezer forint,

az apáé bruttó 560 ezer forint.

Eddig megosztva vették igénybe az összesen 990 ezer forintos adókedvezményt, tehát mindkettőjük fizetéséből 495-495 ezer forint kedvezményt igényeltek, így az anya 8.250 forint szja-t és 101.750 forint járulékot fizetett be. Az apától pedig 9.750 forint szja-t és 103.600 forint járulékot vontak le.

Július 1-től szeptember 30-ig a két szülő adókedvezményével összesen 148 ezer 500 forintot tudtak spórolni havonta.

Így alakulnak a számok az adómentesség után

Október 1-jétől az anya kérheti a háromgyerekes anyák adómentességét, az adókedvezmény apa fizetésében mutatkozhat meg. Ilyen esetben az anya és az apa is 0 forint személyi jövedelemadót fizet.

Mivel az apa teljes fizetése nem fedezi a teljes szja-kedvezményt, a fennmaradó összegre járulékkedvezményt érvényesíthet. A 990 ezer forint kedvezményből le kell vonni az apa 560 ezer forint bruttóját, így a fennmaradó 430 ezer forint 15 százalékával, azaz 64.500 forinttal kevesebb járulékot kell befizetnie.