1 órája
Kiszámoltuk, mennyi pluszt hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége
A novemberi fizetésben már látszódnak az összegek. Pontosan kiszámoltuk, mennyit hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége.
Nemrég 5+1 pontban gyűjtöttük össze a háromgyerekes anyák adómentessége legfontosabb tudnivalóit. Az október 1-jén induló kedvezménnyel még több pénz marad a családok kasszájában. Nézzük, pontosan mennyi is ez?
Háromgyerekes anyák adómentessége ennyit hoz a konyhára
Az adómentesség számításakor a bruttó fizetést kell alapul venni. A személyi jövedelemadót érintő kedvezmények rangsorában a második helyen van, ezt megelőzi a négy gyerekes anyák kedvezménye. Példákkal mutatjuk be, hogy alakulnak a bevétele a különböző életszituációkban.
Első példánk:
- az anyának van három saját gyereke,
- házastársa a gyerekek apja.
- az anya jövedelme bruttó 550 ezer forint,
- az apáé bruttó 560 ezer forint.
Eddig megosztva vették igénybe az összesen 990 ezer forintos adókedvezményt, tehát mindkettőjük fizetéséből 495-495 ezer forint kedvezményt igényeltek, így az anya 8.250 forint szja-t és 101.750 forint járulékot fizetett be. Az apától pedig 9.750 forint szja-t és 103.600 forint járulékot vontak le.
Július 1-től szeptember 30-ig a két szülő adókedvezményével összesen 148 ezer 500 forintot tudtak spórolni havonta.
Így alakulnak a számok az adómentesség után
Október 1-jétől az anya kérheti a háromgyerekes anyák adómentességét, az adókedvezmény apa fizetésében mutatkozhat meg. Ilyen esetben az anya és az apa is 0 forint személyi jövedelemadót fizet.
Mivel az apa teljes fizetése nem fedezi a teljes szja-kedvezményt, a fennmaradó összegre járulékkedvezményt érvényesíthet. A 990 ezer forint kedvezményből le kell vonni az apa 560 ezer forint bruttóját, így a fennmaradó 430 ezer forint 15 százalékával, azaz 64.500 forinttal kevesebb járulékot kell befizetnie.
Így tehát a családban az anya 82 ezer 500 forint szja-ja, az apa 84 ezer forint adókedvezménye és 64 ezer 500 forint járulékkedvezménye megmarad, azaz összesen 231 ezer forinttal lesz több a családi kasszában. Ez évente (ugyanezekkel az összegekkel) 2,7 millió forint.
Felnőtt gyerek után így alakulnak számok
Az anyának és apának három gyereke született a 2000-es évek elején. Mindhárom gyerek után 18 éves korukig járt a családi pótlék, a legkisebb után 2025. júliusában kapta utoljára az anya a családi pótlékot. Addig családi adókedvezményt is igényeltek.
Ebben az eseten az anya 2025. október 1-jétől viszont igényelheti a háromgyerekes anyák adómentességét, viszont a családi adó - és járulékkedvezmény már nem jár a házaspár számára. Ha az anya jövedelme bruttó 680 ezer forint, akkor 102 ezer forint lesz az ő személyi jövedelemadója, amely 2025 október 1-jétől a család kasszájában marad.
Mi a helyzet a mozaikcsaládoknál?
Tegyük fel, hogy az anya előző házasságából hozott egy gyereket, amelyet az előző házastárssal váltott gondoskodásban nevelnek. A családi pótlékot megosztva kapja a két szülő. Az új házasságába az apa is vitt egy gyereket, szintén váltott gondoskosásban nevelve.
Tegyük fel, hogy a párnak született egy közös gyereke is, ezért az anya kapja a családi pótlékot. Az anya ilyenkor nem minősül háromgyerekesnek, hiszen a férj gyerekét nem fogadta a örökbe.
Mind az anya, mind az apa háromgyerekesnek minősül a családi adókedvezmény szempontjából, az aszerint járó családi adó- és járulékkedvezményt vehetik igénybe és oszthatják meg egymás között.
Te gyereked, én gyerekem - kié a kedvezmény?
Abban az esetben, ha az anya az előző házasságából hozott egy gyereket, amelyet váltott gondoskodásban nevel, és a férjnek is van az előző házasságából származó, váltott gondoskodásban nevelt gyereke, akkor családi pótlékra jogosultak. Majd születik két közös gyerek az új férjjel, így a családi pótlékot az anya kapja.
Ebben az esetben az anya is és az apa is négygyerekesnek minősül a családi adókedvezmény szempontjából, de az anyát az adómentesség csak a három saját gyerek után illeti meg. A családi adó- és járulékkedvezményt pedig megoszthatják egymással az apával, a nem közös és a közös gyerekekre való tekintettel.
Újabb példa számítás:
- Az apa fizetése bruttó 600 ezer forint, ám tartós beteg, ezért személyi adókedvezményt vesz igénybe, amely havonta 96 ezer 900 forint.
- Az anya GYED-en van, jövedelme bruttó 407 ezer forint.
- Mivel a GYED adómentes jövedelem, ám az SZJA-érvényesíthetőségi sorrendben a háromgyerekes anyák mentessége elsőbbséget élvez, így a GYED-ből csak a 10 százalék nyugdíjjárulékot vonják le.
- A GYED szja-ja 61 ezer 50 forint lenne, a nyugdíjjárulék 40 ezer 700. A családi kedvezménnyel és az adómentességgel gyakorlatilag ennyit spórol az anya.
- Az apa személyi adókedvezménye elsőbbséget élvez az adókedvezmények sorában. A levonás után 75 ezer 465 forint adót lehet elszámolni még családi adókedvezményben és 111 ezer forint járulékot járulékkedvezményként.