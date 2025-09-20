Videón a tatabányai harcsaszörny, amit látni kell, hogy elhidd

Patyi József horgásznak kétségtelenül a hétfő esti horgászat marad az egyik legemlékezetesebb pillanata a horgász karrierje során. A Kemma.hu is beszámolt róla, hogy hétfőn éjjel különleges vendég "kopogtatott" a víz mélyéről Józsefék csendes horgászatára. A gigantikus harcsa nagyobb, mint egy ember és közel annyit nyom, mint egy mázsa. Négyen tudták megfogni a hatalmas fenevadat, melyről videó is készült, amelyet a Fisch.hu osztott meg közösségi oldalán.

Patyi József hétfőn éjjel kétségtelenül a közelmúlt legnagyobb harcsáját fogta ki

Forrás: pecaverzum.hu

Kétségtelenül toplistás harcsa érkezett a horogra

A halszörny már évek óta bujkált a Cenire érkező horgászok elől. Patyi József igazi harcsaspecialistának számít a horgászok között, immár négy évtizede horgászik a mostanihoz hasonló gigaszörnyekre. A korábbi próbálkozások során elkerülték egymást, csak egy-egy árulkodó jel volt arra, hogy már közel jár a most kifogott szörnyhöz. Akadt olyan, hogy vastag zsinórját pattintotta el az óriás, vagy épp az acél horgokat egyenesítette ki a szörny. Most azonban szemtől-szembe állhat a 72 éves horgász és a gigantikus harcsa. A mérések alapján 90 kilogramm és 240 cm-es a mostani harcsa.

Videón a gigantikus szörnyeteg, amely eddig kerülte a horgászokat a tatabányai Cenin

