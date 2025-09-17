1 órája
Gigantikus harcsa akadt horogra Tatabányán
Ritka pillanatnak volt tanúja hétfő éjjel a Cenin partja. Egy óriási harcsa került horogra, ami évtizedek óta a tó mélyén kerülte a horgászokat. Potyi Józsefnek sikerült kifognia ezt a legendás halat, aki 44 éve vadászik kifejezetten harcsákra.
Hétfő éjjel olyan fogás született, amiről még sokáig beszélnek majd a környék horgászai. A Jó Szerencsét Sporthorgász Egyesület taván, egy több mint két méteres harcsa akadt horogra, amit a 72 éves horgász, Potyi József fárasztott ki.
Évtizedek tapasztalata hozta a nagy fogást
Potyi József nem kezdő, a tatabányai Cenin partján évtizedet óta űzi a sportot. Már 44 éve jár ide horgászni, és az utóbbi 40 évben kizárólag a harcsákat üldözi. Az évtizedek alatt számtalan példányt kifogott, kisebbeket, nagyobbakat, de sosem adta fel a reményt, hogy egyszer a tó leghatalmasabb lakójával is megküzdjön. Volt, hogy vastag zsinórját pattintotta el egy ismeretlen óriás, máskor pedig acél horgait egyenesítette ki a titokzatos mély-lakó.
Partra került a legendás harcsa
A hétfői éjszaka olyan fordulatot hozott Józsefnek, amiről régóta álmodott. Sikerült egyedül kifárasztania a matuzsálem korú harcsát, ami végül horogra akadt. A hal 240 centiméter hosszú, súlya pedig pontos mérés alapján 90 kilogramm lett. Négy horgásztárs segített megmérésében, így a fogás hivatalosan is hiteles.
Példakép a fiatal horgászoknak
A 72 éves horgász története inspiráló minden pecás számára. Kitartása, tapasztalata és szenvedélye végül meghozta gyümölcsét. Nemcsak a tó történetének egyik legnagyobb fogását sikerült dokumentálni, hanem egy életre szóló élményt is adott a jelenlévőknek.
Egy tó legendája megszületett
A Cenin horgásztava mindig is híres volt nagytestű harcsáiról, de a hétfői fogás új fejezetet nyitott a hely történetében. Potyi József példája jól mutatja, hogy a türelem és a kitartás meghozza a gyümölcsét, a horgászok pedig most már tudják: a tóban tényleg lapulnak igazi legendák.
