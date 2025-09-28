Szóljatok, harangok!

A zengő harangszó nyomán bennünk megszülető rezgések is jelzések a környezetünknek. Ha szépen szól a harang bennünk, akkor az örömhírt adja tovább. Azokat a felemelő, magas rezgésű pillanatokat, amikor törődéssel, szeretettel, jót adni akarással fordulunk a világ felé. A mi rezgésünk pedig emeli a környezetünk rezgését is. Így gyógyítjuk a világot. Mindig belülről, tőlünk ered. A harangszó felkapja, tovább viszi.

Harangszó: a veszprémi Szent Mihály bazilika új harangjai

Fotó: Nagy Lajos / Forrás: Veol.hu

A harangszó figyelmeztet

A harangszó arra emlékeztet bennünket, hogy a Fentről, az Égből áradó szeretet folyamatosan a rendelkezésünkre áll, egy kiapadhatatlan forrás, amiből kérés, feltételek nélkül meríthetünk, s ez a szeretet képes feloldani a mélyben lévő fájdalmainkat. Ez a gyógyító szeretet segít kisírni az el nem sírt könnyeinket, segít, ha üresnek érezzük magunkat és talán fel sem ismerjük, mennyire szenvedünk. Hatékony támogatónk a nagy krízisek átélése utáni talpraállásban.

A hittel, hogy a Fentről megállíthatatlanul áradó szeretet számunkra is hozzáférhető, sőt értünk van, ezzel a tudattal megerősödve képesek vagyunk bármire: megbocsátani, elfogadni, tenni a hétköznapi tendőinket, szeretettel fordulni az élet apró momentumai felé, az előttünk álló feladatokra koncentrálni, felébresztve a szeretet erejét, helyreállítani a kapcsolatainkban bekövetkezett konfliktusokat.

Szóljatok hát, harangok! Idekinn és odabenn!