Haldokló halak a tatabányai tóban – videók az aszály pusztításáról

A héten már bemutattuk olvasóinknak képeken a Síkvölgyi-tó drámai helyzetét, most azonban még megrázóbb felvételek érkeztek. Olvasói videók tanúsítják, hogy az aszály következtében a tóban alig maradt víz, a halak fuldokolva vergődnek a sekély részeken, mert a víz már nem fedi el őket. A helyiek és a horgászok döbbenten figyelik, ahogy az élővilág szenved.

A súlyos aszály miatt a tatabányai Síkvölgyi-tó aggasztó látványt nyújt.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Videón a halak szenvedése

Az aszály és a halak pusztulása

Az aszály miatt a halak oxigénhez alig jutnak, sokuk haldokolva küzd a tó szűk vízterében. Az olvasói videókon jól látszik, hogy a tó élővilága komoly veszélyben van: a víz hiánya miatt a halak nem találnak menedéket, és pusztulás fenyegeti őket.

