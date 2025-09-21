szeptember 21., vasárnap

Drámai

2 órája

Haldokló halak a tatabányai tóban – videók az aszály pusztításáról

A nyári hőség és az elhúzódó csapadékhiány után a tatabányai tavak állapota kritikussá vált. Az aszály miatt a Síkvölgyi-tóban szenvednek a halak, a kevés vízben halál fenyegeti őket.

Kemma.hu

A héten már bemutattuk olvasóinknak képeken a Síkvölgyi-tó drámai helyzetét, most azonban még megrázóbb felvételek érkeztek. Olvasói videók tanúsítják, hogy az aszály következtében a tóban alig maradt víz, a halak fuldokolva vergődnek a sekély részeken, mert a víz már nem fedi el őket. A helyiek és a horgászok döbbenten figyelik, ahogy az élővilág szenved.

A súlyos aszály miatt a tatabányai Síkvölgyi-tó aggasztó látványt nyújt.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Videón a halak szenvedése

 

Az aszály és a halak pusztulása

Az aszály miatt a halak oxigénhez alig jutnak, sokuk haldokolva küzd a tó szűk vízterében. Az olvasói videókon jól látszik, hogy a tó élővilága komoly veszélyben van: a víz hiánya miatt a halak nem találnak menedéket, és pusztulás fenyegeti őket.
 

 

