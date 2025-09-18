szeptember 18., csütörtök

Halálos baleset

1 órája

Tragédia: fiatal férfi vesztette életét rollerrel az úton

Címkék#rendőrség#rolleres baleset#tragédia

Hajnali órákban történt a szörnyű baleset, amelyben egy fiatal férfi életét vesztette. A halálos rolleres baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kemma.hu

Újabb szörnyű rolleres baleset történt: a hajnali órákban egy személygépkocsi frontálisan ütközött egy elektromos rollerrel. A rendőrség közlése szerint a járművet vezető férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni. A halálos rolleres baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Halálos rolleres baleset történt
Halálos rolleres baleset történt 
Forrás:  Shutterstock

Halálos rolleres baleset: tragikus hajnali ütközés

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a körülbelül 30 éves férfi újraélesztését a mentők azonnal megkezdték, ám erőfeszítéseik ellenére nem tudták megmenteni. A hatóság közölte, hogy a halálos rolleres baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják, a helyszíni szemle pedig több órán át tartott. További részletek a kisalföld.hu-n olvashatók.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a roller is ugyanolyan jármű, mint az autó. A baleset kockázat megvan, ám sokan nem törődnek a biztonsággal. Itt írtunk a rendőrség e-roller baleseti statisztikájáról.

 

