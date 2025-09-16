1 órája
Újabb fertőzött bukkant fel, a halálos kór már az országon belül fertőz
Többféle fertőző betegség ütötte fel a fejét Magyarországon a szeptemberi járványhullám során. A jelentések szerint akár halálos kór is felbukkanhat a térségben, ha nem figyelünk a megelőzésre. A szakemberek szerint most különösen fontos a higiéniai szabályok betartása.
Látszólag csillapodott a nyár végi járványhullám, de a legfrissebb adatok szerint Komáromban továbbra is több fertőzés is jelen van. Bár sok eset enyhe lefolyású, akadnak olyan kórokozók is, amelyek akár halálos kórrá fajulhatnak, ha nem veszik őket elég komolyan.
Komáromban is aktívak a fertőzések
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 36. heti összesítése szerint öt rotavírusos, öt campylobacteriosisos, négy salmonellás és egy hepatitis A-s esetet regisztráltak Komáromban. Emellett jelentettek bárányhimlőt, gennyes agyhártyagyulladást és fertőző agyvelőgyulladást is, amelyek súlyos szövődményekkel is járhatnak.
Ahogy korábban beszámoltunk, a térség már augusztusban is érintett volt a hepatitis A-járvány kapcsán: Komáromban és Ógyallán is járványgócokat azonosítottak, főként rossz higiénés körülmények között élő családok körében.
Halálos kór is felbukkanhat
Bár Komáromot eddig elkerülte, a nyugat-nílusi láz országosan egyre több esetben fordul elő. A 36. héten két újabb fertőzést regisztráltak Pest és Bács-Kiskun vármegyéből. Az érintettek idegrendszeri tünetekkel kerültek kórházba. Ezzel az év eleje óta kilenc megbetegedést tartanak nyilván – nyolc hazai, egy külföldről behurcolt eset.
A baon.hu információi szerint a kórt hazai szúnyogcsípések terjesztik, főként a Culex faj. A fertőzés gyakran tünetmentes, de az idősebbeknél súlyos lefolyású is lehet: agyhártyagyulladás, bénulás és akár halál is előfordulhat. A megelőzés kulcsa a szúnyogok elleni védekezés.
A közösségekben gyorsabban terjedhetnek a fertőzések
Szeptember közepén már teljes gőzzel zajlik a tanítás az iskolákban és óvodákban, ezzel pedig megnőtt a közösségi fertőzések kockázata is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeres kézmosás, a higiéniai szabályok betartása és a tünetek gyors felismerése most különösen fontos. Komáromban többféle kórokozó is jelen van egyszerre, így érdemes komolyan venni az óvintézkedéseket.
