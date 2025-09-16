Újabb fertőzött bukkant fel, a halálos kór már az országon belül fertőz

Látszólag csillapodott a nyár végi járványhullám, de a legfrissebb adatok szerint Komáromban továbbra is több fertőzés is jelen van. Bár sok eset enyhe lefolyású, akadnak olyan kórokozók is, amelyek akár halálos kórrá fajulhatnak, ha nem veszik őket elég komolyan.

A nyugat-nílusi láz is felbukkanhat Komárom térségében – a halálos kór hazai szúnyogcsípéssel terjedhet

Fotó: PeopleImages / Forrás: Shutterstock

Komáromban is aktívak a fertőzések

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 36. heti összesítése szerint öt rotavírusos, öt campylobacteriosisos, négy salmonellás és egy hepatitis A-s esetet regisztráltak Komáromban. Emellett jelentettek bárányhimlőt, gennyes agyhártyagyulladást és fertőző agyvelőgyulladást is, amelyek súlyos szövődményekkel is járhatnak.

Ahogy korábban beszámoltunk, a térség már augusztusban is érintett volt a hepatitis A-járvány kapcsán: Komáromban és Ógyallán is járványgócokat azonosítottak, főként rossz higiénés körülmények között élő családok körében.