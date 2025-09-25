Eskük, csókok, emlékek – 35 pár ünnepelt Tardoson

Meghatott tekintetek, újra elcsattant első csókok és vidám mulatság Tardoson, ahol ismét életre kelt a község egyik legszebb hagyománya, a Hagyományőrző lakodalom.

A Hagyományőrző lakodalom keretében Tardoosn idén 35 házaspár erősítette meg újra az összetartozás erejét

Forrás: beküldött

Az esemény minden évben azoknak a házaspároknak szól, akik kerek házassági évfordulót ünnepelnek. Idén 35 pár mondhatta ki újra az igent, és oszthatta meg boldogságát családtagjaival, barátaival és a település közösségével.

Hagyományőrző lakodalom Tardoson

A szombat esti ünnepségre megtelt a közösségi ház színházterme. A vendégeket Csabán Béla polgármester köszöntötte, majd bemutatta a rendezvény meghívott vendégeit, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt és Bőcsi Ivett anyakönyvvezetőt. Különleges pillanat volt, hogy Gulyás Lászlóné Jutka – aki a kezdetektől segítette a programot – ezúttal az ünneplők között foglalhatott helyet, hiszen negyven éve mondta ki a boldogító igent.

Az est során a párok felemelő esküt tettek, és megismételték az első csókot. A meghatottság könnyei mellett sok mosoly is felcsillant, különösen, amikor a házaspárok régi és friss esküvői fotói peregtek a vásznon – az évtizedek változása mellett egy dolog biztosan nem változott: a szemekből sugárzó szeretet. A programot irodalmi és zenei produkciók színesítették, Boldog Zsófi előadásában szerelmes dallamok csendültek fel, míg a fiatal tehetség, Daku Viktória saját költeményével tette emlékezetessé az estét.