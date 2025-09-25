59 perce
Eskük, csókok, emlékek – 35 pár ünnepelt Tardoson
Mosolyok, könnyek és felemelő pillanatok kísérték a hétvégén Tardos egyik legszebb ünnepét. A Hagyományőrző lakodalom keretében idén 35 házaspár erősítette meg újra az összetartozás erejét.
Meghatott tekintetek, újra elcsattant első csókok és vidám mulatság Tardoson, ahol ismét életre kelt a község egyik legszebb hagyománya, a Hagyományőrző lakodalom.
Az esemény minden évben azoknak a házaspároknak szól, akik kerek házassági évfordulót ünnepelnek. Idén 35 pár mondhatta ki újra az igent, és oszthatta meg boldogságát családtagjaival, barátaival és a település közösségével.
Hagyományőrző lakodalom Tardoson
A szombat esti ünnepségre megtelt a közösségi ház színházterme. A vendégeket Csabán Béla polgármester köszöntötte, majd bemutatta a rendezvény meghívott vendégeit, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt és Bőcsi Ivett anyakönyvvezetőt. Különleges pillanat volt, hogy Gulyás Lászlóné Jutka – aki a kezdetektől segítette a programot – ezúttal az ünneplők között foglalhatott helyet, hiszen negyven éve mondta ki a boldogító igent.
Az est során a párok felemelő esküt tettek, és megismételték az első csókot. A meghatottság könnyei mellett sok mosoly is felcsillant, különösen, amikor a házaspárok régi és friss esküvői fotói peregtek a vásznon – az évtizedek változása mellett egy dolog biztosan nem változott: a szemekből sugárzó szeretet. A programot irodalmi és zenei produkciók színesítették, Boldog Zsófi előadásában szerelmes dallamok csendültek fel, míg a fiatal tehetség, Daku Viktória saját költeményével tette emlékezetessé az estét.
A rendezvényen köszöntötték a legrégebben házasodott párt is: Szücs László, aki 80 évesen még ma is dolgozik, feleségével együtt idézte fel közös életük történetét.
Az ünnepeltek között voltak arany- és ezüstlakodalmas párok, de a legtöbben az öt éve házasodottak közül érkeztek – ők nyolcan erősítették a fiatalabb generációt.
Az est második felében a polgármester név szerint szólította a házaspárokat, akik rózsát, emléklapot és egy személyes ajándékot – esküvői fotójukkal díszített hűtőmágnest – kaptak. Külön meglepetésként az ünnepeltek egy archív anyagot is kézhez vehettek: tíz évvel ezelőtt készült, vidám interjúkat tartalmazó CD-t, amelyet Csabán Tibor, a Gorba Rádió szerkesztője állított össze.
Jó hangulatban zárult az este
A hivatalos rész méltó lezárása a nyitótánc volt, amelyhez az Eber Kapelle zenekar játszotta el a hagyományos szlovák dallamot, a „Výdala ma mamiĉka”-t. Ezzel a dallal adták át szimbolikusan a fiatal menyasszonyt, és ezzel idézték meg az elmúlt évtizedek lakodalmainak hangulatát is.
A mulatni vágyók hajnalig ropták, és a közösségi oldalakon megjelent visszajelzések alapján nem kétséges: mindenki úgy érezte, öt év múlva újra találkoznak. A tardosi Hagyományőrző lakodalom nem csupán egy rendezvény – a település összetartozásának, a család és a szeretet erejének élő bizonyítéka.