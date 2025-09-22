Nagy sikere volt a hétvégi Faszén Fesztiválnak Tatabányán

Tatabányára a hétvégén a TV2 sztárséfje, Vomberg Frigyes is ellátogatott, hogy zsűritagként kemény kritikával illesse a főzőversenyben résztvevő csapatok ételeit. A rendezvénynek - mely a város életében régen hagyománynak számított- helyt adó Bányászati és Ipari Skanzen múzeumigazgatójával, Pál Gabriellával beszélgettünk arról, hogy sikerült a rendezvény.

Ilyen volt a tatabányai Faszén Fesztivál - újra itt a régi hagyomány

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

Feléled a hagyomány?

Az egykor népszerű rendezvényt a Vértes Agorája szervezte, a helyet az események pedig a Bányászati és Ipari Skanzen adta. Pál Gabriella múzeumigazgató is a főzőverseny zsűritagjai között szerepelt, aki elmondása alapján azt látta, hogy a hangulat derűs volt, a jelenlévők mind jól érezték magukat. A főzőversenyben kilenc csapat vett részt, Pál Gabriella szerint már csak az a kérdés, hogy a régi hagyomány most újra szárnyra kap-e.

A Faszén Fesztiválnak nagy jelentősége van Tatabányán, azonban a COVID után csak most sikerült először megszerveznünk. Annak idején ezt Fürészné Molnár Anikó kezdeményezte.

A múzeumigazgató azt is elárulta, hogy reménykedik abban, hogy jövőre újra megrendezik az eseményt, és épp olyan népszerű lesz, mint a koronavírus járvány előtt. Az idei már a 15. alkalom volt, és utoljára 2019-ben került sor erre.