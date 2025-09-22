1 órája
Nagy sikere volt a hétvégi Faszén Fesztiválnak Tatabányán
15. alkalommal rendezték meg Tatabányán a Faszén Fesztivált, a rendezvénynek a Bányászati és Ipari Skanzen adott helyt. Sikerül újjáéleszteni a régi hagyományt?
Tatabányára a hétvégén a TV2 sztárséfje, Vomberg Frigyes is ellátogatott, hogy zsűritagként kemény kritikával illesse a főzőversenyben résztvevő csapatok ételeit. A rendezvénynek - mely a város életében régen hagyománynak számított- helyt adó Bányászati és Ipari Skanzen múzeumigazgatójával, Pál Gabriellával beszélgettünk arról, hogy sikerült a rendezvény.
Feléled a hagyomány?
Az egykor népszerű rendezvényt a Vértes Agorája szervezte, a helyet az események pedig a Bányászati és Ipari Skanzen adta. Pál Gabriella múzeumigazgató is a főzőverseny zsűritagjai között szerepelt, aki elmondása alapján azt látta, hogy a hangulat derűs volt, a jelenlévők mind jól érezték magukat. A főzőversenyben kilenc csapat vett részt, Pál Gabriella szerint már csak az a kérdés, hogy a régi hagyomány most újra szárnyra kap-e.
A Faszén Fesztiválnak nagy jelentősége van Tatabányán, azonban a COVID után csak most sikerült először megszerveznünk. Annak idején ezt Fürészné Molnár Anikó kezdeményezte.
A múzeumigazgató azt is elárulta, hogy reménykedik abban, hogy jövőre újra megrendezik az eseményt, és épp olyan népszerű lesz, mint a koronavírus járvány előtt. Az idei már a 15. alkalom volt, és utoljára 2019-ben került sor erre.
A közösségi programok mindig nagyon fontosak egy város életében, ráadásul a Bányászati és Ipari Skanzen egy identitásmegőrző hely.
GALÉRIA: Ilyen volt a tatabányai Faszén Fesztivál (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
