3 órája
Tatán is forr a levegő: a NATO legnagyobb hadgyakorlata zajlik nálunk
Elrajtolt az Adaptive Hussars 2025, amely példátlan méretű összefogást kíván meg a honvédségtől és az államigazgatástól. A hadgyakorlat a NATO szövetségi rendszerében zajlik, Tatát is érinti.
Elrajtolt az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25), amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb gyakorlata. A hadgyakorlat nemcsak katonai feladatokra koncentrál, hanem a teljes államigazgatás együttműködését is teszteli, mindezt NATO-szövetségi keretek között. A hadgyakorlat keretében dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a tatai dandárhoz is ellátogatott.
A fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak majd.
A tatai dandárnál járt dr. Böröndi Gábor
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a tatai helyőrségben is szemlét tartott a gyakorlat keretében, hiszen a város évtizedek óta a magyar haderő egyik legfontosabb bázisa. Nem véletlenül: a haderőprogramban létrehozott harckocsi-, tüzér- és páncéltörő képességek mind Tatán összpontosulnak.
– Tata a nehézvasak helyőrsége, itt vannak azok a kiképzett katonáink, akik más helyőrségeket is megerősítenek. A dandár magas készültségi szintje és kiképzettsége lehetővé teszi, hogy az ország védelme kiemelt szerepet kapjon, sőt bizonyos elemei később NATO-parancsnokság alá is kerülhetnek – fogalmazott a vezérezredes, aki hozzátette, hogy a gyakorlat másfél hónapja alatt olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg.
– A gyakorlat mérete egészen egyedülálló. A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és legösszetettebb katonai művelet: „egy ilyen volumenű gyakorlathoz minden percben többezer katona és több mint száz technikai eszköz kapcsolódik” – emelte ki a vezérezredes. A magyar csapatok mellett horvát, olasz, amerikai és török kontingensek is érkeznek.
Összetett feladatok a hadgyakorlaton
A több mint másfél hónapon át zajló művelet célja, hogy a lehető legvalóságosabb körülményeket modellezze. Nemcsak harctéri helyzeteket gyakorolnak, hanem a közigazgatás bevonását, a készletek feltöltését, az átcsoportosításokat is. Vagyis mindazt, ami egy esetleges válsághelyzetben kulcsfontosságú lehet.
– Nem úgy, mint régen, amikor kimentünk a gyakorlótérre, megállítottuk a képzeletbeli ellenséget, hazamentünk, és ennyi volt. Most a valóságot modellezzük – mondta Böröndi.
A civil lakosság is érzékelheti a hadgyakorlat mozzanatait. Fokozott katonai mozgás, helikopterek és repülőgépek zaja, külföldi csapatok érkezése mind-mind része a programnak.
– Előre is kérnénk a lakosság támogatását, türelmét és megértését – tette hozzá a Honvéd Vezérkar főnöke.
A gyakorlat sikerét a magyar kormányzat és a NATO is értékeli majd, de Böröndi szerint a legfontosabb eredmény már most kézzelfogható.
– A legnagyobb siker, hogy Magyarország állampolgárai biztonságban vannak – szögezte le a vezérezredes.