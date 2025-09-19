Új korszak a győri fővonalon: ilyenek lesznek a GYSEV lenyűgöző InterCity motorvonatai + FOTÓK

A Győr-Sopron-Ebenfurti vasutak, vagyis a GYSEV Zrt hatalmas InterCity motorvonat flottát szerez be a következő években. A Magyarországon egyedülálló projekt keretében a már jól megszokott Stadler Flirt és Stadler Kiss motorvonatok vázán, az elővárosi elrendezés helyett Intercity minőségű belső térrel érkeznek a magyar vasútra. A GYSEV Zrt most közösségi oldalán osztotta meg a végleges belső és külső formát a motorvonatokról.

A motorvonatok a GYSEV jól megszokott zöld-sárga színek kompozíciójában érkeznek majd

Forrás: Facebook / GYSEV Zrt

Ekkor érkeznek a GYSEV új InterCity motorvonatai

Az első szerelvények 2027 év végétől folyamatosan érkeznek majd. A 11 darabos flotta 2028 első negyed évében válik teljessé. A fedélzeten egyaránt kialakítottak első és másodosztályú szakaszokat. A vonatok maximális sebessége az 1-es vasútvonal adottságaihoz is igazodva, 160 km/h lesz. A vadonatúj InterCity vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest járatokon állnak majd forgalomba.

Első és másodosztály egyaránt lesz az új motorvonatokban

Fotó: HaraldMoll / Forrás: Facebook / GYSEV Zrt

Számos extra berendezéssel érkeznek az új szerelvények

Az utasok kényelméről számos új fedélzeti berendezés gondoskodik majd. A teljes hosszában légkondicionált és részben alacsony padlós utastér mellett modern, fejlett utastájékoztató rendszer, poggyásztér, étel-ital automaták, az utazás közben dolgozni kívánó utasoknak Wi-Fi internet kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C töltők kapnak helyet, valamint további újdonság lesz az ülések hátlapján elhelyezett tablet- és okostelefon-tartó is. A szerelvényen 18 db kerékpár szállítására alkalmas részt alakítanak ki, amely télen üléslehetőségként is szolgál majd a rugalmas elrendezésnek köszönhetően. A járművek gyártója a hazai vasutakon is jól ismert svájci Stadler vállalat.