szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újítás

1 órája

Új korszak a győri fővonalon: ilyenek lesznek a GYSEV lenyűgöző InterCity motorvonatai + FOTÓK

Címkék#GYSEV Zrt#InterCity#győri fővonal#motorvonat

Új korszak előtt a magyar vasút. Elkészült a GYSEV InterCity motorvonat flottájának belső és külső tervezése. Így fognak kinézni az új generációs InterCity vonatok, melyek a győri fővonalon is közlekedni fognak.

Nagy Balázs

A Győr-Sopron-Ebenfurti vasutak, vagyis a GYSEV Zrt hatalmas InterCity motorvonat flottát szerez be a következő években. A Magyarországon egyedülálló projekt keretében a már jól megszokott Stadler Flirt és Stadler Kiss motorvonatok vázán, az elővárosi elrendezés helyett Intercity minőségű belső térrel érkeznek a magyar vasútra. A GYSEV Zrt most közösségi oldalán osztotta meg a végleges belső és külső formát a motorvonatokról.

GYSEV
A motorvonatok a GYSEV jól megszokott zöld-sárga színek kompozíciójában érkeznek majd
Forrás: Facebook / GYSEV Zrt

Ekkor érkeznek a GYSEV új InterCity motorvonatai

Az első szerelvények 2027 év végétől folyamatosan érkeznek majd. A 11 darabos flotta 2028 első negyed évében válik teljessé. A fedélzeten egyaránt kialakítottak első és másodosztályú szakaszokat. A vonatok maximális sebessége az 1-es vasútvonal adottságaihoz is igazodva, 160 km/h lesz. A vadonatúj InterCity vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest járatokon állnak majd forgalomba.

Első és másodosztály egyaránt lesz az új motorvonatokban
Fotó: HaraldMoll / Forrás: Facebook / GYSEV Zrt

Számos extra berendezéssel érkeznek az új szerelvények

Az utasok kényelméről számos új fedélzeti berendezés gondoskodik majd. A teljes hosszában légkondicionált és részben alacsony padlós utastér mellett modern, fejlett utastájékoztató rendszer, poggyásztér, étel-ital automaták, az utazás közben dolgozni kívánó utasoknak Wi-Fi internet kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C töltők kapnak helyet, valamint további újdonság lesz az ülések hátlapján elhelyezett tablet- és okostelefon-tartó is. A szerelvényen 18 db kerékpár szállítására alkalmas részt alakítanak ki, amely télen üléslehetőségként is szolgál majd a rugalmas elrendezésnek köszönhetően. A járművek gyártója a hazai vasutakon is jól ismert svájci Stadler vállalat.

A másodosztály kocsik belső elrendezése
Forrás: Facebook / GYSEV Zrt

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu