A közút nem versenypálya – új kisfilmmel figyelmeztet a NÚSZ a biztonságos közlekedésre

Szinte hétről hétre jelennek meg olyan baleseti videók, ahol sofőrök figyelmetlenül, sokszor életveszélyes sebességgel hajtanak el az útfelújítások, sávlezárások mellett – vagy egyenesen belerohannak a munkagépekbe. Ezek a helyzetek nemcsak az autósokat, hanem a közlekedés többi résztvevőjét és a munkaterületen dolgozó szakembereket is komoly veszélybe sodorják. A gyorshajtás nem játék - erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Gyorshajtás, sávváltás tükörbe nézés és irányjelzés nélkül – a kisfilmben bemutatják, milyen hibákat követnek el gyakran az autósok a sávlezárásoknál

Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

A gyorshajtás veszélyeire figyelmeztetnek

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. hetedik alkalommal indította el #közlekedjbiztonságosan kampányát, amelynek legújabb eleme egy figyelemfelhívó kisfilm. A videóban Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Hoffer Zsolt rendőr alezredes, a Hungarian Police Rallye Team pilótája mutatja be, hogyan közlekedjünk sávzárásoknál - pro és kontra.

Így NE vezess – és így vezess helyesen

A kisfilm látványosan bemutatja, milyen hibákat követnek el gyakran az autósok a sávlezárásoknál:

irányjelzés nélkül váltanak sávot,

figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozást,

szabálytalanul előznek,

vagy olyan manővereket hajtanak végre, amikkel magukat és másokat is veszélybe sodorják.

Ezután Hoffer Zsolt a gyakorlatban is megmutatja a helyes közlekedési magatartást: irányjelző használata, fokozott figyelem, a sebességkorlát betartása és a munkaterületen dolgozók biztonságának tiszteletben tartása.

Magyar Közút a kamerák előtt

A forgatásban a Magyar Közút járművei, eszközei és munkatársai is közreműködtek, hiszen a kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy a lezárások és terelések bárhol megjelenhetnek, és mindenhol ugyanazok a szabályok érvényesek.

„Nem a gyorsaság számít, hanem a biztonság”

Nem attól vagyunk jó sofőrök, hogy versenyzünk az utakon, hanem attól, ha biztonságosan vezetünk és betartjuk a szabályokat. Csak pár másodpercet nyerünk a sietséggel, de közben olyan helyzetet okozhatunk, amivel nemcsak magunkat, hanem másokat is veszélybe sodrunk

– hangsúlyozta Bartal Tamás.

A kampány fő üzenete egyértelmű: a közút nem versenypálya. Néhány másodpercnyi előnyért nem éri meg kockára tenni sem a saját, sem mások életét. A biztonságos közlekedés mindannyiunk felelőssége – figyeljünk a szabályokra, tartsuk be a sebességhatárokat, és óvjuk a közutas szakemberek munkáját, akik nap mint nap értünk dolgoznak az utakon.