1 órája
A közút nem versenypálya – új kisfilmmel figyelmeztet a NÚSZ a biztonságos közlekedésre
A közlekedésbiztonság mindannyiunk életét érinti, mégis sokan hajlamosak félvállról venni a szabályokat. A gyorshajtás, a figyelmetlenség és a sávváltás irányjelzés nélkül nap mint nap balesethez vezethet az utakon. A NÚSZ legújabb kampánya arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya.
Szinte hétről hétre jelennek meg olyan baleseti videók, ahol sofőrök figyelmetlenül, sokszor életveszélyes sebességgel hajtanak el az útfelújítások, sávlezárások mellett – vagy egyenesen belerohannak a munkagépekbe. Ezek a helyzetek nemcsak az autósokat, hanem a közlekedés többi résztvevőjét és a munkaterületen dolgozó szakembereket is komoly veszélybe sodorják. A gyorshajtás nem játék - erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
A gyorshajtás veszélyeire figyelmeztetnek
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. hetedik alkalommal indította el #közlekedjbiztonságosan kampányát, amelynek legújabb eleme egy figyelemfelhívó kisfilm. A videóban Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Hoffer Zsolt rendőr alezredes, a Hungarian Police Rallye Team pilótája mutatja be, hogyan közlekedjünk sávzárásoknál - pro és kontra.
Így NE vezess – és így vezess helyesen
A kisfilm látványosan bemutatja, milyen hibákat követnek el gyakran az autósok a sávlezárásoknál:
- irányjelzés nélkül váltanak sávot,
- figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozást,
- szabálytalanul előznek,
- vagy olyan manővereket hajtanak végre, amikkel magukat és másokat is veszélybe sodorják.
Ezután Hoffer Zsolt a gyakorlatban is megmutatja a helyes közlekedési magatartást: irányjelző használata, fokozott figyelem, a sebességkorlát betartása és a munkaterületen dolgozók biztonságának tiszteletben tartása.
Magyar Közút a kamerák előtt
A forgatásban a Magyar Közút járművei, eszközei és munkatársai is közreműködtek, hiszen a kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy a lezárások és terelések bárhol megjelenhetnek, és mindenhol ugyanazok a szabályok érvényesek.
„Nem a gyorsaság számít, hanem a biztonság”
Nem attól vagyunk jó sofőrök, hogy versenyzünk az utakon, hanem attól, ha biztonságosan vezetünk és betartjuk a szabályokat. Csak pár másodpercet nyerünk a sietséggel, de közben olyan helyzetet okozhatunk, amivel nemcsak magunkat, hanem másokat is veszélybe sodrunk
– hangsúlyozta Bartal Tamás.
A kampány fő üzenete egyértelmű: a közút nem versenypálya. Néhány másodpercnyi előnyért nem éri meg kockára tenni sem a saját, sem mások életét. A biztonságos közlekedés mindannyiunk felelőssége – figyeljünk a szabályokra, tartsuk be a sebességhatárokat, és óvjuk a közutas szakemberek munkáját, akik nap mint nap értünk dolgoznak az utakon.
