Szülők keresik ezt a gyógyszert - ezért nincs a polcokon

Általános készlethiány van az egyik fontos gyógyszerből. Megkérdeztünk egy gyógyszertárat is a gyógyszerhiány helyzetéről.

Gyógyszerhiánynak jártunk utána

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Gyógyszerhiány: ezért nincs a polcokon a fontos szer

Az egyik tatabányai édesanya hívta fel figyelmünket arra, hogy hiánycikk egy olyan gyógyszer, amellyel a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) tüneteit enyhítik.

- A gyerekemnek régebben a Ritalint írták fel, és szinte minden félévben előfordult, hogy nem tudtuk kiváltani. A Bitinexre váltottunk nemrég, ám sajnos már másodszor fordult elő, hogy nem volt a gyógyszertárban - részletezte az édesanya.

A Bitinex hiánnyal kapcsolatban felhívtuk az egyik vármegyei, nagy gyógyszertárat, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az atomoxetine hatóanyagú, 10 milligrammos Bitinexből hetek óta általános készlethiány van. A 16 milligrammosból tudnának rendelni, illetve a legnagyobb dózisú, 60 milligrammos van készleten náluk.

A Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszeradatbázisa szerint a 10 milligrammos Bitinex hiány oka a gyártó részéről merült fel, várhatóan idén december 31-ig tart a készlethiány. Mint jelezték, a Bitinex más hatáserősségben elérhető. A Bitinex helyett nem is áll rendelkezésre alternatíva. A Ritalinnál egyébként nincs ellátási probléma az oldal szerint, ám annak más a hatóanyaga.

Mint néhány éve megírtuk: 2023-ban egy cukorbetegeknek szánt gyógyszeres injekció volt készlethiányos a gyógyszertárakban. Annak az oka azonban nem a gyártón múlt: egy divathullám miatt fogyni vágyók vásárolták fel akkor a készleteket.