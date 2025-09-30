szeptember 30., kedd

Egészség

1 órája

Gyógynövény kvíz képekkel - teszteld tudásod a természet patikájáról!

Teszteld magad gyógynövény kvízünkkel! A nátha tipikus tünetei az orrfolyás, torokfájás és köhögés, de bizonyos gyógynövények nátha ellen régóta ismert természetes segítséget nyújtanak. Gyógynövény kvíz formájában most te is kipróbálhatod, felismered-e őket képről!

Varga Panna

A nátha az egyik leggyakoribb őszi betegség, amely szinte mindenkit utolér. Bár nincs olyan csodaszer, ami teljesen megszüntetné, a gyógynövények évezredek óta hatékonyan enyhítik a nátha tüneteit. Egyes növények immunerősítő hatással bírnak, mások köptetőként vagy inhalálva segíthetnek a torokfájás és az orrdugulás csökkentésében. Most pedig egy játékos gyógynövény kvíz segítségével te is letesztelheted, mennyire ismered fel ezeket a természetes segítőket!

Gyógynövény kvíz
Gyógynövény kvíz: Vajon felismered a képekről a gyógynövényeket?
Fotó: Synthetic Messiah / Forrás:  Shutterstock

A nátha minden ősszel visszatérő vendég: orrfolyás, köhögés és torokfájás kínozza az embert. A náthát a rhinovírus okozza, amely ellen jelenleg nincs biztos, célzott gyógymód. A kezelés főként tüneti: pihenés, folyadékpótlás, fájdalom- és lázcsillapítás.

A népi gyógyászatban és a modern fitoterápiában több növény is szerepet kap a nátha enyhítésében:

  • van, amelyik az immunrendszert támogathatja,
  • mások köptető vagy gyulladáscsökkentő hatásuk miatt népszerűek,
  • egyesek izzasztó teaként vagy inhalálva használhatók.
1.
Melyik gyógynövény látható a képen, amelyet gyakran használnak az immunrendszer támogatására nátha idején?
2.
Melyik gyógynövény segíthet köptetőként és köhögéscsillapítóként?
3.
Melyik gyógynövényből főzött tea izzasztó hatású, ezért láz esetén is hasznos lehet?
4.
Melyik gyógynövény gőzével szoktak inhalálni torokfájás és nátha esetén?
5.
Igaz vagy hamis? A gyógynövények önmagukban biztosan megszüntetik a náthát.

 

