Szörnyűség

39 perce

Fotókon a komáromi gyilkosság helyszíne: ebben a házban történt a tragédia

Címkék#Komárom#holttest#gyilkosság#tragédia

A komáromi tragédia híre azóta sem hagyja nyugodni a várost — a helyiek még mindig lesújtva beszélnek az esetről, amely sokakat döbbentett meg. A gyilkosság, amely megrázta a települést, lassan egy hét után is hatással van a szomszédokra.

Kemma.hu

Még mindig megtörve emlékeznek vissza a helyiek, a Komáromban történt kegyetlen gyilkosságra. A kétgyerekes édesanyát brutálisan meggyilkolta egy barátja. 

Komáromi gyilkosság helyszíne
Mécsesek a gyilkosság helyszínén
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A gyilkosság, amely mindenkit megrázott

A Kemma.hu megtalálta azt a házat, ahol a szörnyűség történt. Korábban fehér ruhás helyszínelők lepték el az udvart és a házat: ma már csak a kapuról leszakított piros rendőrségi szalag emlékeztet a múltheti tragédiára. A szomszédok még mindig a történtek hatása alatt vannak, szeretnék már elfelejteni azt a kegyetlenséget, ami a ház falai között történt. 

GALÉRIA: A komáromi gyilkosság helyszíne (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Információink szerint, a hozzátartozók közül már valaki visszatért a házba, hogy eltüntesse a brutális gyilkosság nyomait. 

Komáromi gyilkosság helyszíne
A gyilkosság lassanként eltűnő nyomai
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű hír rázta meg Komáromot szeptember 25-én, csütörtökön, holttestet találtak egy komáromi házban, majd később kiderült, hogy emberölés történt. 

A Tények.hu beszámolója szerint a 31 éves férfi kábítószer hatása alatt agyonverte a kétgyerekes édesanyát, majd a holttestet egy ágyneműbe csomagolta és talicskába tette. Eredetileg el akarta rejteni, de végül a lakásban hagyta és elmenekült. A véres tárgyakat a fürdőszobában hagyta. 

Még nem derült ki, mivel verte szét az áldozat fejét, a gyilkos fegyverét a rendőrök továbbra is keresik, valószínűleg magával vitte.

