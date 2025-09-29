Fotókon a komáromi gyilkosság helyszíne: ebben a házban történt a tragédia

Még mindig megtörve emlékeznek vissza a helyiek, a Komáromban történt kegyetlen gyilkosságra. A kétgyerekes édesanyát brutálisan meggyilkolta egy barátja.

Mécsesek a gyilkosság helyszínén

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A gyilkosság, amely mindenkit megrázott

A Kemma.hu megtalálta azt a házat, ahol a szörnyűség történt. Korábban fehér ruhás helyszínelők lepték el az udvart és a házat: ma már csak a kapuról leszakított piros rendőrségi szalag emlékeztet a múltheti tragédiára. A szomszédok még mindig a történtek hatása alatt vannak, szeretnék már elfelejteni azt a kegyetlenséget, ami a ház falai között történt.