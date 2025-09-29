34 perce
Fotókon a komáromi gyilkosság helyszíne: ebben a házban történt a tragédia
A komáromi tragédia híre azóta sem hagyja nyugodni a várost — a helyiek még mindig lesújtva beszélnek az esetről, amely sokakat döbbentett meg. A gyilkosság, amely megrázta a települést, lassan egy hét után is hatással van a szomszédokra.
Még mindig megtörve emlékeznek vissza a helyiek, a Komáromban történt kegyetlen gyilkosságra. A kétgyerekes édesanyát brutálisan meggyilkolta egy barátja.
A gyilkosság, amely mindenkit megrázott
A Kemma.hu megtalálta azt a házat, ahol a szörnyűség történt. Korábban fehér ruhás helyszínelők lepték el az udvart és a házat: ma már csak a kapuról leszakított piros rendőrségi szalag emlékeztet a múltheti tragédiára. A szomszédok még mindig a történtek hatása alatt vannak, szeretnék már elfelejteni azt a kegyetlenséget, ami a ház falai között történt.
Információink szerint, a hozzátartozók közül már valaki visszatért a házba, hogy eltüntesse a brutális gyilkosság nyomait.
Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű hír rázta meg Komáromot szeptember 25-én, csütörtökön, holttestet találtak egy komáromi házban, majd később kiderült, hogy emberölés történt.
A Tények.hu beszámolója szerint a 31 éves férfi kábítószer hatása alatt agyonverte a kétgyerekes édesanyát, majd a holttestet egy ágyneműbe csomagolta és talicskába tette. Eredetileg el akarta rejteni, de végül a lakásban hagyta és elmenekült. A véres tárgyakat a fürdőszobában hagyta.
Még nem derült ki, mivel verte szét az áldozat fejét, a gyilkos fegyverét a rendőrök továbbra is keresik, valószínűleg magával vitte.