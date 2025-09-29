Ezt tudni eddig a brutális komáromi gyilkosságról

Brutális kegyetlenséggel öltek meg egy kétgyermekes édesanyát Komáromban az elmúlt héten. nem csak a helyieket sokkolta a hír, de az egész ország megdöbbent a történteken. Az elmúlt napokban az is kiderült, hogy milyen brutális módon ért véget a fiatal nő élete. A kemma.hu most összeszedte, hogy mit lehet tudni a gyilkosságról.

A Kemma.hu megtalálta a házat, ahol a szörnyű gyilkosság történt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Amit tudni lehet eddig a brutális gyilkosságról:

Szörnyű gyilkosságra bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. A helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.