Ezt tudni eddig a brutális komáromi gyilkosságról
Egész Komáromot megrázta az a szörnyű tragédia, amiben egy kétgyermekes édesanya lelte halálát. Most összeszedtük, hogy mit lehet tudni eddig a brutális gyilkosságról.
Brutális kegyetlenséggel öltek meg egy kétgyermekes édesanyát Komáromban az elmúlt héten. nem csak a helyieket sokkolta a hír, de az egész ország megdöbbent a történteken. Az elmúlt napokban az is kiderült, hogy milyen brutális módon ért véget a fiatal nő élete. A kemma.hu most összeszedte, hogy mit lehet tudni a gyilkosságról.
Amit tudni lehet eddig a brutális gyilkosságról:
Szörnyű gyilkosságra bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. A helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Helyszíni videó: gyilkosság történt Komáromban, itt végezhettek a nővel
Pár nappal később újabb elképesztő részletek derültek ki az esetről. A Tények riportja szerint a metkristály nevű kábítószer rabja volt a komáromi gyilkosság elkövetője, aki bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette. Végül a házban talált rá a gyilkos édesanyja. Az áldozat volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak.
Megrázó részletek derültek ki a komáromi gyilkosságról: brutális halált halt a kétgyerekes Barbara +videó
Hétvégén végül elrendelték a gyanúsított előzetes letartoztatását: dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a bíróság az ügyészég indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte az elkövető letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette. Az elkövető és annak védője fellebbezést jelentett be enyhébb kényszerintézkedések elrendelése érdekében, az ülésen az elkövető vallomást nem tett.
Időközben az is kiderült, hogy a 31 éves férfi miután szétverte a kétgyerekes édesanya fejét eredetileg el akarta rejteni annak a holttestét, de végül a lakásban hagyta és elmenekült. A véres tárgyakat a fürdőszobában hagyta. Információink szerint még nem derült ki, mivel verte szét az áldozat fejét, a gyilkos fegyverét a rendőrök továbbra is keresik, valószínűleg magával vitte.
Megrázó fejlemények a kétgyerekes anya megöléséről: brutális titkot rejteget a komáromi gyilkosság elkövetője
A Kemma.hu megtalálta azt a házat, ahol a csütörtöki szörnyű gyilkosság történt. A kegyetlen tragédiára ár csak a földön heverő piros rendőrségi szalag emlékeztetett. A bejárati ajtó sem volt teljesen bezárva, a szomszédok szerint már valaki takarított a házban. A helyiek az elmúlt napok alatt sem tudták túltenni magukat a történteken. Szeretnék minél hamarabb elfelejteni azt a szörnyűséget, ami alig pár házzal arrébb történt.
GALÉRIA: A komáromi gyilkosság helyszíne (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám