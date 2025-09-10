Ő bennünk bízik: a gyerekülés helyes használata életet menthet

A KRESZ pontos kereteket ad a gyerekülések használatához, hogy gyerekünk biztonságban utazhasson velünk. A kapkodás és figyelmetlenség végzetes hiba lehet, ami a gyermek életébe kerülhet.

A gyerekülés megfelelő használatán múlhat gyermekünk élete.

Fotó: Studio113 / Forrás: Shutterstock

Gyerekülés kötelező használata

Magyarországon a KRESZ világosan előírja, mikor kell gyermekbiztonsági rendszert használni. A 3 év alatti és 135 cm alatti gyerekek számára kötelező a gyerekülés vagy ülésmagasító, amit mindig a testmagasságukhoz és testsúlyukhoz kell igazítani. Ez az alapja a biztonságos szállításnak, hiszen a felnőttekre méretezett biztonsági öv önmagában nem nyújt megfelelő védelmet.

Szabályok a hátsó ülésen

A hátsó ülésekre vonatkozó szabályok rugalmasabbak, de egyértelműek. Hátsó ülésen ülésmagasító nélkül csak akkor utazhat a gyermek, ha betöltötte a 3. életévét és elérte a 135 cm magasságot. Ha ennél alacsonyabb, továbbra is gyerekülésre vagy ülésmagasítóra van szükség, különben a biztonsági öv nem látja el a feladatát. Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója így fogalmazott:

Hátsó ülésre 3 év alatti gyermeket csak gyerekülésben szabad szállítani. De 3 év fölött, ha elérte a 135 cm-t, és az öv biztonságosan rögzíti, már elhagyható a rendszer

Első ülés és a légzsák veszélyei

Az első ülés esetében szigorúbbak a feltételek: ide csak 150 cm felett ülhet a gyermek ülésmagasító nélkül. Amennyiben a gyerekülést menetiránynak háttal helyezik el az anyósülésen, a légzsákot kötelező kikapcsolni. Ennek hiányában egy baleset során a kinyíló légzsák súlyos, akár végzetes sérülést is okozhat.

Ha menetiránnyal szemben, az anyósülésre tesszük a gyerekülést, akkor a légzsákot kikapcsolva kell tartani - különben életveszélyes lehet a balesetnél

- figyelmeztetett Beró Dominik

Gyerekülés rögzítése: alapok

A gyerekülést mindig a jármű biztonsági övével vagy ISOFIX rendszerrel kell rögzíteni. Az ISOFIX rendszer már sok taxiban is megtalálható. A cél, hogy a gyermekülés stabil legyen, és a baleset során ne mozduljon el. A helyes rögzítés az alapja annak, hogy a babaülés ténylegesen védelmet nyújtson. Beró Dominik kiemelte, hogy a gyerekülés, használati útmutatója alapján, alaposan rögzítsük: