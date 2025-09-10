szeptember 10., szerda

Biztonságos közlekedés

37 perce

Ő bennünk bízik: a gyerekülés helyes használata életet menthet

A gyerekülés használata nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem biztonsági kérdés is. A KRESZ világosan meghatározza, milyen magasságtól ülhet a gyermek hátul ülésmagasítóval, mikor kell teljes gyerekülés, és miért kulcsfontosságú az első ülésnél a légzsák kikapcsolása. A hanyagság katasztrófához vezethet!

Veszprémi Dániel

A KRESZ pontos kereteket ad a gyerekülések használatához, hogy gyerekünk biztonságban utazhasson velünk. A kapkodás és figyelmetlenség végzetes hiba lehet, ami a gyermek életébe kerülhet.

Man,Installs,A,Child,Car,Seat,In,Car,At,The, booster seat, gyerekülés, gyermekülés, ülésmagasító, kocsi, autó, sofőr, szülő, apuka, biztonság, jármű, közlekedés, KRESZ
A gyerekülés megfelelő használatán múlhat gyermekünk élete.
Fotó: Studio113 / Forrás:  Shutterstock

Gyerekülés kötelező használata

Magyarországon a KRESZ világosan előírja, mikor kell gyermekbiztonsági rendszert használni. A 3 év alatti és 135 cm alatti gyerekek számára kötelező a gyerekülés vagy ülésmagasító, amit mindig a testmagasságukhoz és testsúlyukhoz kell igazítani. Ez az alapja a biztonságos szállításnak, hiszen a felnőttekre méretezett biztonsági öv önmagában nem nyújt megfelelő védelmet.

Szabályok a hátsó ülésen

A hátsó ülésekre vonatkozó szabályok rugalmasabbak, de egyértelműek. Hátsó ülésen ülésmagasító nélkül csak akkor utazhat a gyermek, ha betöltötte a 3. életévét és elérte a 135 cm magasságot. Ha ennél alacsonyabb, továbbra is gyerekülésre vagy ülésmagasítóra van szükség, különben a biztonsági öv nem látja el a feladatát. Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója így fogalmazott:

Hátsó ülésre 3 év alatti gyermeket csak gyerekülésben szabad szállítani. De 3 év fölött, ha elérte a 135 cm-t, és az öv biztonságosan rögzíti, már elhagyható a rendszer

Első ülés és a légzsák veszélyei

Az első ülés esetében szigorúbbak a feltételek: ide csak 150 cm felett ülhet a gyermek ülésmagasító nélkül. Amennyiben a gyerekülést menetiránynak háttal helyezik el az anyósülésen, a légzsákot kötelező kikapcsolni. Ennek hiányában egy baleset során a kinyíló légzsák súlyos, akár végzetes sérülést is okozhat.

Ha menetiránnyal szemben, az anyósülésre tesszük a gyerekülést, akkor a légzsákot kikapcsolva kell tartani - különben életveszélyes lehet a balesetnél

- figyelmeztetett Beró Dominik

Gyerekülés rögzítése: alapok

A gyerekülést mindig a jármű biztonsági övével vagy ISOFIX rendszerrel kell rögzíteni. Az ISOFIX rendszer már sok taxiban is megtalálható. A cél, hogy a gyermekülés stabil legyen, és a baleset során ne mozduljon el. A helyes rögzítés az alapja annak, hogy a babaülés ténylegesen védelmet nyújtson. Beró Dominik kiemelte, hogy a gyerekülés, használati útmutatója alapján, alaposan rögzítsük:

1. Biztonsági övvel rögzített ülések

  • A jármű övével kell átfűzni a gyereküléshez mellékelt útmutató szerint.
  • Fontos, hogy az öv feszes legyen, ne lógjon, és ne forduljon meg.
  • A gyerek a saját övével, vagy ha ülésmagasítót használ, a jármű övével legyen bekötve.

2. ISOFIX rendszer

  • Az ISOFIX két csatlakozóval rögzíti a gyerekülést a kocsi vázához, extra stabilitást adva.
  • Egyes modelleknél felső rögzítőszíj, vagy támaszláb is szükséges, hogy a hátsó oldalirányú mozgást csökkentse.
  • ISOFIX-szel gyorsabb és hibamentesebb a beszerelés, de mindig ellenőrizni kell, hogy a gyerekülés stabilan áll e.

3. Mérethez és súlyhoz igazított ülések

  • A 3 év alatti vagy 150 cm alatti gyermekek mindig a testsúlyuknak és magasságuknak megfelelő ülést használják.
  • Ne keverjük össze a csoportokat (0-13 kg, 9-18 kg, 15-36 kg), mert a rosszul választott ülés csökkentheti a védelem hatékonyságát.

A babylion magyar csatornája bemutatta videójában a helyes rögzítés módját:

Mire kell még figyelni?

  • Helyes irány: menetiránynak háttal 0–15 hónapos korban, vagy a gyerek súlyához igazodva tovább is biztonságos lehet.
  • Légzsák: ha menetiránynak háttal az első ülésre tesszük a gyerekülést, a légzsákot mindig ki kell kapcsolni!
  • Feszes rögzítés: a gyerekülésnek nem szabad lötyögni, oldalirányban és előre-hátra sem.
  • Súly és magasság ellenőrzése: a gyermek mindig az adott üléstípushoz illeszkedjen, ne “túl nőjön ki” belőle.

A múltban a DUOL szerkesztősége is utánajárt: vajon milyen a jó gyerekülés, mi alapján kell választani, és hogyan kell azt biztonságosan rögzíteni?

 

 

