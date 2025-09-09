szeptember 9., kedd

Ügyészségi indítvány

1 órája

Évek óta nem fizette a gyerektartási díjat - egymilliós összeget halmozott fel

Címkék#díj#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#elmulasztás#gyerektartás#esztergomi járásbíróság#Tata

Nem minden szülő veszi komolyan, hogy kötelessége a gyermekeiről gondoskodni. A gyerektartási díj fizetésének elmulasztása azonban nem maradhat következmények nélkül az ügyészség most lépett. Egy tatai férfi tartozása már meghaladja az egymillió forintot.

Bajcsy Tünde

A gyermektartás nem csupán pénzről szól, hanem arról, hogy a gyermek megkapja a szükséges biztonságot és támogatást. A történet nem egyedi: hazánkban sok szülő próbál kibújni a gyerektartás megfizetése alól, ám az igazságszolgáltatás egyre következetesebben lép fel az ilyen mulasztások ellen. Egy tatai férfi esete most újabb példája annak, milyen messzire vezethet a felelőtlenség. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség az Esztergomi Járásbírósághoz nyújtott be vádiratot a tatai férfi ellen, aki hosszú éveken keresztül elhanyagolta gyermeke után a tartásdíj megfizetését.

A gyerektartás nem fizetése jogi következményekkel járhat. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be a tatai férfi ellen.
Forrás: pexels.com

A gyerektartási díj nem csak egyszeri pénzösszeg

A történet 2018-ban kezdődött, amikor a bíróság kötelezte a férfit, hogy havi 38 ezer forintot utaljon volt élettársának, aki a közös gyermek nevelését egyedül látja el. Az összeget a mindennapi kiadások, a gyermek étkezése, ruházkodása és taníttatása fedezésére szánták volna.

Csakhogy a férfi a kötelezettségének szinte teljes egészében hátat fordított: mindössze egyetlen alkalommal fizette ki a 38 ezer forintot. A többi hónapban egyszerűen nem teljesítette a bírósági határozatban előírtakat. Így 2025 szeptemberére a tartozása elérte az 1 millió 102 ezer forintot, amelyből 988 ezret önhibájából elmulasztott megfizetni.

A törvény világosan fogalmaz

A Polgári Törvénykönyv szerint a szülő a saját szükségleteit is köteles háttérbe szorítani annak érdekében, hogy kiskorú gyermekének tartását biztosítsa. Ez nem csupán jogi kötelezettség, hanem erkölcsi felelősség is – hiszen a gyermeknek jár a biztonság, a stabil háttér és a megfelelő gondoskodás.

A gyermektartás fizetésének elmulasztása nemcsak anyagi terhet ró a gondozó szülőre, hanem érzelmi és pszichológiai következményekkel is járhat: a gyermek könnyen érezheti úgy, hogy egyik szülője elhanyagolja.

Közérdekű munkát indítványoz az ügyészség

Az ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a férfit a bíróság tárgyalás tartása nélkül közérdekű munkára kötelezze. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a férfi a társadalom számára hasznos, de fizetetlen munkát végezhet büntetésként – például önkormányzati feladatokat, közterület-rendezést vagy egyéb közösségi tevékenységeket.

A döntést hamarosan az Esztergomi Járásbíróság hozhatja meg. A törvény ugyanis világos: a gyermek jogait, érdekeit mindenek felett biztosítani kell, a mulasztás pedig büntetést von maga után.

 

