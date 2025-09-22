Vörös riasztás a tatabányai kórháztól: végzetes, ha ezt teszi a beteg gyerekkel!

Az ősz a levelek hullása, a szépülő természet, az indián nyár időszaka, de egyben a rettegett őszi gyerekbetegségeké is. Dr. Bense Tamás gyermekorvossal jártuk körbe az ősz leggyakoribb betegségtípusait. Itt egy fontos lista minden szülőnek, mikor kell gyerekbetegséggel kórházba menni és mikor lehet otthon kezelni.

Az őszi gyerekbetegségek időszakában nagy segítség a tatabányai kórház kisokosa.

Forrás: hvg.hu

Őszi gyerekbetegségek: ekkor kell az ügyeletre menni

Ősszel minden gyerek visszatér az iskolába, óvodába, ezáltal felszaporodnak a főként légúti megbetegedések. Dr. Bense Tamás gyermekorvos ad tanácsot a szülőknek a Kemma.hu kérésére, s egyben a Szent Borbála Kórház kisokosát is elhoztuk olvasóinknak.

A kórház gyermekosztályáról érkező információk minden szülőt hozzásegíti a gyors és hatékony döntéshez.

Ezek a leggyakoribb gyerekbetegségek ősszel

Megfázás, nátha

Tünetei: orrfolyás, tüsszögés, torokfájás, hőemelkedés kísérheti Influenza

Tünetei: magas láz,levertség, fejfájás, izomfájdalmak, száraz köhögés jellemző Kruppos köhögés

Tünetei: általában éjszaka jelentkező ugató köhögés, nehezített belégzés, esetleg rekedtség Hörghurut, tüdőgyulladás

Tünetei: tartós köhögés, légszomj, láz esetén merül fel Hányás-hasmenéses fertőzések

Tünetei: leggyakrabban különböző vírusok pl. rotavírus okozhatja, legveszélyesebb a kiszáradás Középfülgyulladás

Tünetei: fülfájás, láz, nyugtalan alvás, esetleg hányás is lehet tünete

Mikor kell orvoshoz, gyerekügyeletre menni?

3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél bármilyen láz esetén. 38,5 C feletti láz, ami 3 napnál tovább tart. Nehezített légzés, sípoló légzés, behúzódó mellkas. Ismételt hányás, nem iszik, nem pisil, a kiszáradás jelei (száraz száj, beesett szem). Erős fülfájás, aluszékonyság, zavartság. Görcsroham, bőrkiütés lázzal. Ha a szülő megérzése szerint „valami nincs rendben”.

Ezt kell tenni: otthoni gyermekápolás

Lázcsillapítás gyerekkorban:

szükség esetén 38,5-39,0 C felett. Csak ibuprofen, metamizol vagy paracetamol hatóanyagú gyógyszer adható, a testsúlyának megfelelő adagban. Folyadékpótlás:

elengedhetetlen a bőséges folyadékpótlás, különösen láz vagy hasmenés esetén. Pihenés, kímélő étrend:

lábadozás alatt inkább maradjon otthon a gyerek! Orrtisztítás:

sós vizes orrspray és az orrszívás segít a légzésben, különösen a kicsiknél, akik nem tudják kifújni az orrukat. Párásítás, friss levegő:

a Kruppos betegnél különösen fontos, hogy a pára enyhíti a köhögést. Könnyű, vitaminokban gazdag ételek:

levesek, főzelékek, gyümölcsök segítik a gyógyulást.

Immunerősítés gyerekkorban

A megelőzés is nagyon fontos a betegségek, ezt pedig az életmódban kell keresni.