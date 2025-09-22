2 órája
Vörös riasztás a tatabányai kórháztól: végzetes, ha ezt teszi a beteg gyerekkel!
Minden szülő rémálma, amikor a gyerek éjszaka betegedik le, belázasodik vagy ugatóan köhög. A tatabányai kórház az őszi gyerekbetegségek kezeléséről adott tanácsot, illetve hogy mikor kell azonnal orvoshoz fordulni.
Az ősz a levelek hullása, a szépülő természet, az indián nyár időszaka, de egyben a rettegett őszi gyerekbetegségeké is. Dr. Bense Tamás gyermekorvossal jártuk körbe az ősz leggyakoribb betegségtípusait. Itt egy fontos lista minden szülőnek, mikor kell gyerekbetegséggel kórházba menni és mikor lehet otthon kezelni.
Őszi gyerekbetegségek: ekkor kell az ügyeletre menni
Ősszel minden gyerek visszatér az iskolába, óvodába, ezáltal felszaporodnak a főként légúti megbetegedések. Dr. Bense Tamás gyermekorvos ad tanácsot a szülőknek a Kemma.hu kérésére, s egyben a Szent Borbála Kórház kisokosát is elhoztuk olvasóinknak.
A kórház gyermekosztályáról érkező információk minden szülőt hozzásegíti a gyors és hatékony döntéshez.
Ezek a leggyakoribb gyerekbetegségek ősszel
- Megfázás, nátha
Tünetei: orrfolyás, tüsszögés, torokfájás, hőemelkedés kísérheti
- Influenza
Tünetei: magas láz,levertség, fejfájás, izomfájdalmak, száraz köhögés jellemző
- Kruppos köhögés
Tünetei: általában éjszaka jelentkező ugató köhögés, nehezített belégzés, esetleg rekedtség
- Hörghurut, tüdőgyulladás
Tünetei: tartós köhögés, légszomj, láz esetén merül fel
- Hányás-hasmenéses fertőzések
Tünetei: leggyakrabban különböző vírusok pl. rotavírus okozhatja, legveszélyesebb a kiszáradás
- Középfülgyulladás
Tünetei: fülfájás, láz, nyugtalan alvás, esetleg hányás is lehet tünete
Mikor kell orvoshoz, gyerekügyeletre menni?
- 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél bármilyen láz esetén.
- 38,5 C feletti láz, ami 3 napnál tovább tart.
- Nehezített légzés, sípoló légzés, behúzódó mellkas.
- Ismételt hányás, nem iszik, nem pisil, a kiszáradás jelei (száraz száj, beesett szem).
- Erős fülfájás, aluszékonyság, zavartság.
- Görcsroham, bőrkiütés lázzal.
- Ha a szülő megérzése szerint „valami nincs rendben”.
Ezt kell tenni: otthoni gyermekápolás
- Lázcsillapítás gyerekkorban:
szükség esetén 38,5-39,0 C felett. Csak ibuprofen, metamizol vagy paracetamol hatóanyagú gyógyszer adható, a testsúlyának megfelelő adagban.
- Folyadékpótlás:
elengedhetetlen a bőséges folyadékpótlás, különösen láz vagy hasmenés esetén.
- Pihenés, kímélő étrend:
lábadozás alatt inkább maradjon otthon a gyerek!
- Orrtisztítás:
sós vizes orrspray és az orrszívás segít a légzésben, különösen a kicsiknél, akik nem tudják kifújni az orrukat.
- Párásítás, friss levegő:
a Kruppos betegnél különösen fontos, hogy a pára enyhíti a köhögést.
- Könnyű, vitaminokban gazdag ételek:
levesek, főzelékek, gyümölcsök segítik a gyógyulást.
Immunerősítés gyerekkorban
A megelőzés is nagyon fontos a betegségek, ezt pedig az életmódban kell keresni.
- Télen gyakran szükséges a D-vitamin pótlása, különösen gyermekeknél
- Fontos a megfelelő, vitamindús táplálkozás: sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonák, sovány húsok.
- Rendszeres mozgás, friss levegőn
- Az életkorhoz igazodó mennyiségű, jó minőségű alvás.
- Gyakori és alalpos kézmosás, főleg a közösségi területek látogatása után
- Réteges öltözködés: a megfázás nem a hidegtől, hanem a lehűléstől és a vírusoktól van, de a megfelelő öltözék segít a szervezetnek védekezni.