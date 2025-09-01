szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulók
Elhunytak

2 órája

Gyászhírek: Komárom-Esztergom vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Címkék#gyász hírek#elhunyt#gyász

Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.

Kemma.hu

Tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra gyászhírünkben.

gyászhír, haláleset
Ezek a gyászhírek ráztak meg minket
Forrás:  Shutterstock

Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye

Simon Tamás Simi, Kovács Tibor Gyula, Balogh Ferencné Marika, Pöltl Béláné Tóth Mária, Hartman Nándor, Varga Mihályné Rózsika.

 

