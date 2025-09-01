Elhunytak
2 órája
Gyászhírek: Komárom-Esztergom vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra gyászhírünkben.
Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Simon Tamás Simi, Kovács Tibor Gyula, Balogh Ferencné Marika, Pöltl Béláné Tóth Mária, Hartman Nándor, Varga Mihályné Rózsika.
Ezt ne hagyja ki!Polgárdi István
2025.08.29. 07:01
Elhunyt az aranyszívű esztergomi vendéglátós, a főiskolások örök barátja
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.08.28. 12:00
Gyászol a felvidéki magyar foci, szomorú hír rázta meg Vincze Istvánékat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre