Gyász
2 órája
Tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
Hajdú Ernő, Berczeli Ferenc, Galgán István, Tordáné Bálint Valéria, Dr. Kis Tibor ügyvéd, Gyöngyösi Elekné Sipőcz Ida, Zábráczky Anna, a Generál Kereskedelmi Vállalat SPAR Magyarország Kft. volt dolgozója, Farkas Lászlóné, Kalácska Kálmán.
2025.09.13. 11:06
Elhunyt Bözsi, a szeretett vakvezető kutya: Tatabányától Debrecenig és az oltárhoz is elkísérte gazdáját
