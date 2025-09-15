szeptember 15., hétfő

Gyász

2 órája

Tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye

Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.

Kemma.hu

Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.

gyászhír, haláleset
Ezek a gyászhírek ráztak meg minket
Forrás:  Shutterstock

Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye

Hajdú Ernő, Berczeli Ferenc, Galgán István, Tordáné Bálint Valéria, Dr. Kis Tibor ügyvéd, Gyöngyösi Elekné Sipőcz Ida, Zábráczky Anna, a Generál Kereskedelmi Vállalat SPAR Magyarország Kft. volt dolgozója, Farkas Lászlóné, Kalácska Kálmán.

 

