Elhunytak
56 perce
Az egész országot megrázta Tatabánya gyásza, tőlük búcsúzunk
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra gyászhírünkben.
Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Kalácska Kálmán, Magala Mátyás, Dezső Gyula Béla, Vizvári Árpád, Simon Tamás Simi, Kovács Tibor Gyula, Balogh Ferencné Marika, Pöltl Béláné Tóth Mária
2025.09.05. 12:09
Gyászba borult a tatabányai iskola, elhunyt a szeretett testnevelő
2025.09.05. 12:15
Gyászol a magyar foci: az aranyszívű vendéglátós lábbal is oktatott
2025.09.05. 17:16
Elhunyt a Tatabányai Sport Club hajdani atlétája, mindenki az ifjúsági magyar csapatbajnokot siratja
2025.09.05. 11:50
Gyászol az Opus Tigáz Tatabánya, szomorú hír rázta meg a magyar labdarúgást
