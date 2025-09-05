szeptember 5., péntek

Elhunyt

1 órája

Gyászba borult a tatabányai iskola, elhunyt a szeretett testnevelő

Józanné Lehőcz Judit 1973 és 2012 között dolgozott a Tatabányai Árpád Gimnáziumban. Az egész iskola gyászba borult szeretett volt tanárnőjük elvesztése miatt.

Kemma.hu

Gyászol a Tatabányai Árpád Gimnázium. Az iskola mély fájdalommal közölte Facebook-oldalán, hogy elhunyt az intézményük egykori szeretett pedagógusa Józanné Lehőcz Judit.

Gyász
Gyászol a Tatabányai Árpád Gimnázium, elhunyt Józanné Lehőcz Judit volt tanárnő
Fotó: Polyóka Tamás / Forrás: Tatabányai Árpád Gimnázium / Facebook

Gyászolják az elhivatott tanárnőt

Ahogyan azt leírták Józanné Lehőcz Judit 39 évig dolgozott az Árpád Gimnázium testnevelőjeként. 

Elhivatott, diákközpontú és precíz munkájával, valamint segítőkész és szeretetteljes iskolai jelenlétével sok-sok árpádos diákkal szerettette meg a mozgást, a sportolást.

– írták végül.

 

