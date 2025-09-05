Elhunyt
1 órája
Gyászba borult a tatabányai iskola, elhunyt a szeretett testnevelő
Józanné Lehőcz Judit 1973 és 2012 között dolgozott a Tatabányai Árpád Gimnáziumban. Az egész iskola gyászba borult szeretett volt tanárnőjük elvesztése miatt.
Gyászol a Tatabányai Árpád Gimnázium. Az iskola mély fájdalommal közölte Facebook-oldalán, hogy elhunyt az intézményük egykori szeretett pedagógusa Józanné Lehőcz Judit.
Gyászolják az elhivatott tanárnőt
Ahogyan azt leírták Józanné Lehőcz Judit 39 évig dolgozott az Árpád Gimnázium testnevelőjeként.
Elhivatott, diákközpontú és precíz munkájával, valamint segítőkész és szeretetteljes iskolai jelenlétével sok-sok árpádos diákkal szerettette meg a mozgást, a sportolást.
– írták végül.
