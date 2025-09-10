Mérhetetlen gyász: csendben távozott a mentők egyik legmeghatározóbb alakja

Gyászol az Országos Mentőszolgálat: hosszan tartó betegség után elhunyt Lendvai Rezső, aki közel négy évtizedet töltött a mentőknél. Távozása fájdalmas veszteség az egész bajtársi közösségnek.

A mentők közössége mély gyászban búcsúzik Lendvai Rezsőtől, aki évtizedeken át volt a hazai mentésügy meghatározó alakja

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Mentősbajtársi gyász és emlékezés

Lendvai Rezső elvesztése újabb súlyos veszteség egy olyan sorban, amely sajnos az elmúlt években fájdalmasan hosszúra nyúlt. 2025-ben Szigeti Barbara Júlia, az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje nappalos szolgálata után, hazafelé tartva vesztette életét egy frontális ütközésben. Néhány hónapja volt még csak a közösség tagja, de gyorsan szoros barátságokat alakított ki, és mindenki szerette közvetlenségéért.