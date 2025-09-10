2 órája
Mérhetetlen gyász: csendben távozott a mentők egyik legmeghatározóbb alakja
Csendben ment el egy olyan ember, akinek neve fogalom volt a mentősök között. A gyász most nemcsak a kollégákat, hanem az egész szakmát áthatja.
Gyászol az Országos Mentőszolgálat: hosszan tartó betegség után elhunyt Lendvai Rezső, aki közel négy évtizedet töltött a mentőknél. Távozása fájdalmas veszteség az egész bajtársi közösségnek.
Mentősbajtársi gyász és emlékezés
Lendvai Rezső elvesztése újabb súlyos veszteség egy olyan sorban, amely sajnos az elmúlt években fájdalmasan hosszúra nyúlt. 2025-ben Szigeti Barbara Júlia, az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje nappalos szolgálata után, hazafelé tartva vesztette életét egy frontális ütközésben. Néhány hónapja volt még csak a közösség tagja, de gyorsan szoros barátságokat alakított ki, és mindenki szerette közvetlenségéért.
2023-ban pedig Ecet Zsolt, a Pestlőrinci Mentőállomás emblematikus alakja hunyt el. Több mint másfél évtizeden át szolgált, mindig nyugodt derűvel, zenei humorral és bölcsességgel segítve a bajtársait – nem csak szakmailag, de emberileg is. Fia, Levente talán még nem tudja, milyen fantasztikus édesapja volt – de a közösség el fogja mesélni neki, mert Zsolt példája örökre velük marad.
Kollár Márk is egy ilyen ember volt
A fájdalmas sorban ott van Kollár Márk mentőápoló is, aki tragikus közlekedési balesetben vesztette életét. Márk 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat megbecsült tagja. 44 évesen távozott, és bajtársai szerint mindig lehetett rá számítani: precíz, felkészült, figyelmes ember volt. Decemberben, ha épp nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból – így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek. Olvasott, futott, túrázott, motorozott – és élte az életet, miközben másokra figyelt.
Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal
– írták róla a közösségi oldalon.
Egy hiány, amit nem lehet betölteni
Ahogy Ecet Zsoltról is megírták:
nemcsak életet mentett, hanem életpéldát is hagyott maga után
Ugyanez igaz Lendvai Rezsőre is. Ő már nem jön többé a konferenciákra, nem fog többé tanítani, segíteni – de mindaz, amit hátrahagyott, tovább él a bajtársai emlékezetében. Az Országos Mentőszolgálat saját halottjaként búcsúzik tőle. Ez most nem egy egyszerű gyász – ez egy korszak csendes lezárása.