Gyászol Tatabánya: elhunyt Kuzma Ferenc, a Bányász legendás edzője

Gyászol Tatabánya: elhunyt Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője. A hírt a Tatabányai Sport Club közölte közösségi oldalán. A 83 éves szakember az 1984-es bajnoki címmel örökre beírta nevét a klub aranykönyvébe, és maradandó nyomot hagyott a város sportéletében.

Kuzma Ferenc edzőként írta be magát a tatabányai sporttörténelembe – a város gyászolja a kézilabda legendáját

Forrás: Tatabányai Sport Club / Facebook

A gyászban osztozik a város sportközössége

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk más tatabányai sportlegendák – például Jávorfi Gyula – kapcsán, a város sportegyesülete számos kiemelkedő alakot adott az országnak. Jávorfi a '70-es években több országos bajnoki címet szerzett, csapatban magyar csúccsal lett bajnok, és több mint egy évtizedig volt a klub versenyzője.

Kuzma Ferenc edzőként hasonlóan mély nyomot hagyott: az 1984-es bajnoki cím mellett játékosai elmondása szerint szakmailag és emberileg is példaként állt előttük. A kézilabda aranykora az ő nevéhez is szorosan kötődik, munkásságára sokan a mai napig hálával emlékeznek.

A klub közleményében így fogalmazott:

Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!

– méltó tisztelettel búcsúzva attól a mestertől, aki a tatabányai sportélet egyik ikonja lett.