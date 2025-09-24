szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászol Tatabánya: elhunyt Kuzma Ferenc, a Bányász legendás edzője

Címkék#legenda#munkásság#Kuzma Ferenc#kézilabda

Elhunyt Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője. A gyászhírt a sportklub közösségi oldalán osztotta meg, sokaknak ismerős lehet a neve a város aranykorából.

Kemma.hu

Gyászol Tatabánya: elhunyt Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője. A hírt a Tatabányai Sport Club közölte közösségi oldalán. A 83 éves szakember az 1984-es bajnoki címmel örökre beírta nevét a klub aranykönyvébe, és maradandó nyomot hagyott a város sportéletében.

Gyász
Kuzma Ferenc edzőként írta be magát a tatabányai sporttörténelembe – a város gyászolja a kézilabda legendáját
Forrás: Tatabányai Sport Club / Facebook

A gyászban osztozik a város sportközössége

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk más tatabányai sportlegendák – például Jávorfi Gyula – kapcsán, a város sportegyesülete számos kiemelkedő alakot adott az országnak. Jávorfi a '70-es években több országos bajnoki címet szerzett, csapatban magyar csúccsal lett bajnok, és több mint egy évtizedig volt a klub versenyzője.

Kuzma Ferenc edzőként hasonlóan mély nyomot hagyott: az 1984-es bajnoki cím mellett játékosai elmondása szerint szakmailag és emberileg is példaként állt előttük. A kézilabda aranykora az ő nevéhez is szorosan kötődik, munkásságára sokan a mai napig hálával emlékeznek.

A klub közleményében így fogalmazott: 

Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!

 – méltó tisztelettel búcsúzva attól a mestertől, aki a tatabányai sportélet egyik ikonja lett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu