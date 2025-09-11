szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Gyászolnak a fővárosi kórházak: elhunyt a szeretett doktornő

Címkék#doktornő#radiológus#Sportkórház-Országos Sportegészségügyi Intézet#elhunyt#főorvos#gyász

74. évében, türelemmel viselt súlyos betegség következtében elhunyt dr. Nyizsnyánszki Anna, esztergomi születésű radiológus főorvos.

Kemma.hu

Gyászol a hazai egészségügy. A Sportkórház - Országos Sportegészségügyi Intézet hivatalos Facebook-oldalán számolt be a hírről, hogy életének 74. évében, türelemmel viselt súlyos betegség következtében elhunyt dr. Nyizsnyánszki Anna radiológus főorvos.

Gyász: elhunyt a szeretett főorvos
Gyász: elhunyt a szeretett főorvos
Forrás: Sportkórház - Országos Sportegészségügyi Intézet/Facebook

Gyász: elhunyt a szeretett főorvos

Dr. Nyizsnyánszki Anna 1952. január 16-án született Esztergomban. Általános orvosi diplomáját 1978. szeptember 9-én szerezte meg a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1983. március 23-án tette le radiológus szakvizsgáját. Dolgozott többek között Budapesten a Szent János Kórházban, az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézetben, az Orvostovábbképző Intézetben, a fővárosi Erzsébet Kórházban. 2010-2016. között volt először tagja a sportkórházi kollektívának, majd 2022. október 1-én tért vissza Intézetünkbe, ahol haláláig munkatársunk volt. Búcsúzunk egy szerény, mindig figyelmes, nagy tudású orvosunktól. 

Nyugodjék békében!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu