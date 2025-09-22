szeptember 22., hétfő

29°
+32
+16
Gyász

3 órája

Torokszorító gyász: 5-en hunytak el, őket gyászolja Komárom-Esztergom

Címkék#Komárom-Esztergom vármegye#részvétünk#tisztelet#gyász

Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyász: cikkünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.

Kemma.hu

Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.

gyászhír, haláleset
Gyász: ezek a hírek ráztak meg minket a héten
Forrás:  Shutterstock

Gyász: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye

Pisla Ferenc, Schmidtmayer János, Rédl Miklósné Sebők Anna, Botos Józsefné Csini, Bencsik Sándorné szül.: Neuberger Márta

 

