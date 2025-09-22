Gyász
1 órája
Torokszorító gyász: 5-en hunytak el, őket gyászolja Komárom-Esztergom
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyász: cikkünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyász: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
Pisla Ferenc, Schmidtmayer János, Rédl Miklósné Sebők Anna, Botos Józsefné Csini, Bencsik Sándorné szül.: Neuberger Márta
