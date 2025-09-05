Gyászol az Opus Tigáz Tatabánya, szomorú hír rázta meg a magyar labdarúgást

Gyászol az Opus Tigáz Tatabánya és a magyar labdarúgás. Hosszú, súlyos betegsége után 72. életévében elhunyt idősebb Dombai András, a Tatabányai Bányász egykori kiváló kapusa.

Gyászol a labdarúgás, elhunyt idősebb Dombai András

Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya / Facebook

Gyászol a labdarúgás

Az Opus Tigáz Tatabánya csütörtök este a Facebook-oldalán tudatta a szomorú hírt, hogy a bánász egykori kapusa majd kapusedzője id. Dombai András elhunyt.

Posztjukban azt is megírták, hogy csapatával 2-2 alkalommal ezüst-, illetve bronzérmet szerzett a labdarúgó NB I-ben. És id. Dombai András édesapja ugyancsak a Bányász játékosa volt, miként fiai, majd unokái is.