1 órája
Gyászol az Opus Tigáz Tatabánya, szomorú hír rázta meg a magyar labdarúgást
Tatabányai Bányász egykori kiváló kapusa idősebb Dombai András 72. életévében elhunyt. Gyászol a tatabányai labdarúgás.
Gyászol az Opus Tigáz Tatabánya és a magyar labdarúgás. Hosszú, súlyos betegsége után 72. életévében elhunyt idősebb Dombai András, a Tatabányai Bányász egykori kiváló kapusa.
Gyászol a labdarúgás
Az Opus Tigáz Tatabánya csütörtök este a Facebook-oldalán tudatta a szomorú hírt, hogy a bánász egykori kapusa majd kapusedzője id. Dombai András elhunyt.
Posztjukban azt is megírták, hogy csapatával 2-2 alkalommal ezüst-, illetve bronzérmet szerzett a labdarúgó NB I-ben. És id. Dombai András édesapja ugyancsak a Bányász játékosa volt, miként fiai, majd unokái is.