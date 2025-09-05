Elhunyt a Tatabányai Sport Club hajdani atlétája, mindenki az ifjúsági magyar csapatbajnokot siratja

A napokban hunyt el a 64 éves Jávorfi Gyula, a Tatabányai Sport Club egykori magas- és hármasugró atlétája. A tragikus gyászhírről a Club a Facebook-oldalán tett közé egy megemlékezést.

Gyász a Tatbányai Sport Club, elhunyt Jávorfi Gyula

Forrás: Tatabányai Sport Club /Facebook

Igazi bajnokot gyászolnak tatabányán

Ahogyan arról beszámoltak Jávorfi Gyula a '70-es években utánpótlás, majd felnőtt sportolóként jelentős sikereket ért el az ugró versenyszámokban. Több korosztályos országos bajnoki címet és dobogós helyezést szerzett.

Csapatban országos csúccsal csapat Magyar Bajnokságot nyert több számban, ők sokáig tartotta az ifjúsági magyar csapatbajnoki csúcsot.

Jávorfi Gyula több, mint egy évtizedig volt a Tatabányai Bányász Sport Club versenyzője.

