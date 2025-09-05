szeptember 5., péntek

Gyász

1 órája

Elhunyt a Tatabányai Sport Club hajdani atlétája, mindenki az ifjúsági magyar csapatbajnokot siratja

Címkék#elhunyt#Tatabányai Sport Club#gyász#atléta

64 éves korában elhunyt Jávorfi Gyula, a Tatabányai Sport Club volt atlétája. Mindenki az ifjúsági magyar csapatbajnokot gyászolja.

Kemma.hu

A napokban hunyt el a 64 éves Jávorfi Gyula, a Tatabányai Sport Club egykori magas- és hármasugró atlétája. A tragikus gyászhírről a Club a Facebook-oldalán tett közé egy megemlékezést.

gyász
Gyász a Tatbányai Sport Club, elhunyt Jávorfi Gyula
Forrás: Tatabányai Sport Club /Facebook

Igazi bajnokot gyászolnak tatabányán

Ahogyan arról beszámoltak Jávorfi Gyula a '70-es években utánpótlás, majd felnőtt sportolóként jelentős sikereket ért el az ugró versenyszámokban. Több korosztályos országos bajnoki címet és dobogós helyezést szerzett.

Csapatban országos csúccsal csapat Magyar Bajnokságot nyert több számban, ők sokáig tartotta az ifjúsági magyar csapatbajnoki csúcsot.

Jávorfi Gyula több, mint egy évtizedig volt a Tatabányai Bányász Sport Club versenyzője.

– írták végül.

 

