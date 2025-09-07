szeptember 7., vasárnap

Művész

1 órája

Gyári munka után lett a klub tagja

Munkatársunktól

Lábatlan Korunk lenyomatai címmel, szeptember végéig tekinthető meg tárlat az Újpesti Kulturális Központban az Újpesti Művészek Társaságának szervezésében. Két képével a kiállítók között van a Duna-parti városunkban élő és alkotó A. Bak Péter festőművész. Érdeklődésünkre újpesti kötődéséről elmondta, hogy egykoron a városrészben is járt iskolába, dolgozott az Újpesti Asztalosáru Gyárban. Huszonkét évesen lett az Újpesti Munkás Képzőművész Klub tagja, illetve most a jogutód Újpesti Művészek Társasága csoporthoz tartozik.

A. Bak Péter fetőművész
