„Két méterre tőlünk kamerázta a gyereket” – a komáromi anyuka elmesélte a játszótéri leselkedés részleteit

Egy révkomáromi édesanya, Lóthy Hlavatý Tünde mesélte el nekünk azt a hátborzongató történetet, amely szerda délután a VMK melletti játszótéren játszódott le. A család kisfiával érkezett a parkba, amikor felfigyeltek egy férfira, akinek gyanús viselkedése hamar felkeltette a figyelmüket.

A komáromi eset ismét ráirányította a figyelmet a gyanús viselkedés felismerésére

Forrás: pexels.com

A gyanús viselkedés egyből szemet szúrt

Először nem akartuk elhinni, hogy amit látunk, az tényleg megtörténik. A férfi biciklin ült, az ölében egy hátizsák volt, és egyszer csak megláttuk, ahogy a napfényben megcsillan egy lencse. Egyértelmű volt, hogy a kamera felénk irányul

– idézte fel Tünde.

A szülők többször is próbálták megszólítani a férfit, ám az nem reagált, mintha meg sem hallotta volna őket. Közben továbbra is az ölében matatott, figyelmét végig a táskájában lévő eszköz kötötte le. Egy-két perc megfigyelés után Tündéék számára egyértelművé vált, hogy a kamera valóban feléjük irányul.

Tünde utólag visszagondolva azt is kiemelte, mennyire szokatlan és egyben ijesztő volt a férfi magabiztossága. Szerinte döbbenetes bátorságra vall, hogy mindössze két méterre tőlük mert videózni, szinte a személyes terükbe lépve. Ez a helyzet erősítette meg benne azt a gyanút, hogy a férfi nem először viselkedett így.

A rendőrség értesítése

Amikor számon kérték, a férfi tagadta, hogy bármit is csinálna, és nem volt hajlandó megmutatni a táskáját. A család ezért rendőrt hívott.

A férjem addig nem engedte elbiciklizni, míg ki nem érkeztek az egyenruhások. A rendőrök utasítására elővette a kamerát, és a legfrissebb felvételen mi szerepeltünk. A többi videón szintén gyerekek és szülők voltak láthatók.

Tünde elmondta, hogy a férfi azzal védekezett, hogy csak „tesztelte” a kameráját. A rendőrök a helyszínen töröltették vele a felvételeket, és 30 eurós bírságot szabtak ki rá.

„Az zavar, mire használhatja ezeket a felvételeket”

Az édesanya elmondása szerint azonban a történet itt nem ért véget.

Engem leginkább az zavar, hogy vajon hány felvétel lehet még nála otthon, és mire használja őket. Semmi jó magyarázat nem jut eszembe erre.

A posztja után több szülő is jelezte neki, hogy korábban már látták a férfit hasonló helyzetekben, de mivel nem tudták azonosítani, nem tudták összekötni az eseteket. A felvetett kérdések nem alaptalanok: valóban aggasztó, hogy vajon mi történhet a felvételekkel, és hány alkalommal fordulhatott elő hasonló eset anélkül, hogy a szülők tudtak volna róla.