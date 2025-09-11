1 órája
„Két méterre tőlünk kamerázta a gyereket” – a komáromi anyuka elmesélte a játszótéri leselkedés részleteit
Játszótéri délutánból lett rémisztő élmény egy komáromi család számára. Egy férfi gyanús viselkedése keltette fel a szülők figyelmét. Kihívták a rendőrséget is.
Egy révkomáromi édesanya, Lóthy Hlavatý Tünde mesélte el nekünk azt a hátborzongató történetet, amely szerda délután a VMK melletti játszótéren játszódott le. A család kisfiával érkezett a parkba, amikor felfigyeltek egy férfira, akinek gyanús viselkedése hamar felkeltette a figyelmüket.
A gyanús viselkedés egyből szemet szúrt
Először nem akartuk elhinni, hogy amit látunk, az tényleg megtörténik. A férfi biciklin ült, az ölében egy hátizsák volt, és egyszer csak megláttuk, ahogy a napfényben megcsillan egy lencse. Egyértelmű volt, hogy a kamera felénk irányul
– idézte fel Tünde.
A szülők többször is próbálták megszólítani a férfit, ám az nem reagált, mintha meg sem hallotta volna őket. Közben továbbra is az ölében matatott, figyelmét végig a táskájában lévő eszköz kötötte le. Egy-két perc megfigyelés után Tündéék számára egyértelművé vált, hogy a kamera valóban feléjük irányul.
Tünde utólag visszagondolva azt is kiemelte, mennyire szokatlan és egyben ijesztő volt a férfi magabiztossága. Szerinte döbbenetes bátorságra vall, hogy mindössze két méterre tőlük mert videózni, szinte a személyes terükbe lépve. Ez a helyzet erősítette meg benne azt a gyanút, hogy a férfi nem először viselkedett így.
A rendőrség értesítése
Amikor számon kérték, a férfi tagadta, hogy bármit is csinálna, és nem volt hajlandó megmutatni a táskáját. A család ezért rendőrt hívott.
A férjem addig nem engedte elbiciklizni, míg ki nem érkeztek az egyenruhások. A rendőrök utasítására elővette a kamerát, és a legfrissebb felvételen mi szerepeltünk. A többi videón szintén gyerekek és szülők voltak láthatók.
Tünde elmondta, hogy a férfi azzal védekezett, hogy csak „tesztelte” a kameráját. A rendőrök a helyszínen töröltették vele a felvételeket, és 30 eurós bírságot szabtak ki rá.
„Az zavar, mire használhatja ezeket a felvételeket”
Az édesanya elmondása szerint azonban a történet itt nem ért véget.
Engem leginkább az zavar, hogy vajon hány felvétel lehet még nála otthon, és mire használja őket. Semmi jó magyarázat nem jut eszembe erre.
A posztja után több szülő is jelezte neki, hogy korábban már látták a férfit hasonló helyzetekben, de mivel nem tudták azonosítani, nem tudták összekötni az eseteket. A felvetett kérdések nem alaptalanok: valóban aggasztó, hogy vajon mi történhet a felvételekkel, és hány alkalommal fordulhatott elő hasonló eset anélkül, hogy a szülők tudtak volna róla.
Üzenet a szülőknek
Lóthy Hlavatý Tünde azt is elmondta, mit tanácsolna más szülőknek:
A gyerek a legfontosabb, de közben figyeljünk a környezetünkre is. Nézzük meg, kik vannak a játszótéren, és ha valami gyanús, merjünk felszólalni. Nem könnyű, sokan félnek, de ha hallgatunk, akkor az ilyen emberek újra és újra megtehetik azt, amit tesznek.
Bár az ügy több kérdést is nyitva hagy, egyértelmű, hogy a szülők gyors fellépése nélkül a férfi zavartalanul folytatta volna. A bizonytalanság azonban továbbra is ott van: vajon megállt-e, vagy másutt keresi a lehetőséget?
A helyi hatóságok ugyanakkor foglalkoznak az esettel, és várhatóan intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a játszóterek még biztonságosabbak legyenek, és az ehhez hasonló gyanús viselkedések ne maradjanak következmények nélkül.
Kamerával leselkedett a játszótéren, rendőröket hívtak a gyanús férfira