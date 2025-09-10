Kamerával leselkedett a játszótéren, rendőröket hívtak a gyanús férfira

Szerda délután Révkomáromban a VMK melletti, úgynevezett törpés játszótéren történt egy kellemetlen eset, amely nagy felháborodást váltott ki a szülők körében. Egy család arról számolt be a Facebook oldalon, hogy miközben kisfiukkal játszottak, felfigyeltek egy férfira, aki biciklijén ülve, ölében hátizsákot tartva gyanús dolgot művel. A gyanús viselkedése magára vonta a szülők figyelmét.

Gyanús viselkedés miatt hívták a rendőröket a révkomáromi játszótérhez - egy kamera lapult a hátizsákjában

Fotó: Milan Lipowski / Forrás: pexels.com

A táskájában egy kamera lapult - gyanús viselkedés buktatta le

A poszt elmondása szerint a férfi mozdulatai egyértelművé tették, hogy nem pusztán a táskáját rendezgeti, hanem a kezében tartott eszközzel fókuszál és ráközelít a gyerekekre. A szülők ezért többször is szóltak hozzá, azonban nem kaptak választ, sőt, az illető úgy tett, mintha nem is hallaná őket.

Amikor felszólították, hogy mutassa meg a táskáját, a férfi megtagadta. Ekkor a család nem habozott: azonnal értesítették a rendőrséget. A kiérkező egyenruhások átvizsgálták a férfi csomagját, és egy kamerát találtak benne, amelyen több felvétel is szerepelt a játszótérről.

Az érintettek tájékoztatása szerint a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel, majd a helyszínen töröltették a férfival a felvételeket. Mivel első esetről volt szó, más intézkedés nem történt.

A család arra kéri a többi komáromi szülőt, hogy fokozottan figyeljenek, amikor gyermekeikkel játszótérre mennek, és jelezzék, ha gyanús viselkedést tapasztalnak.