szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkavaró hír

28 perce

Kamerával leselkedett a játszótéren, rendőröket hívtak a gyanús férfira

Címkék#Révkomáromban#VMK#gyanús alak#kamera#játszótér

Ártatlan játékból lett feszült helyzet egy komáromi parkban. A szülők figyelmét a gyanús viselkedés keltette fel. Egy férfi táskájából előkerült egy kamera - azonnal hívták a rendőrséget.

Bajcsy Tünde

Szerda délután Révkomáromban a VMK melletti, úgynevezett törpés játszótéren történt egy kellemetlen eset, amely nagy felháborodást váltott ki a szülők körében. Egy család arról számolt be a Facebook oldalon, hogy miközben kisfiukkal játszottak, felfigyeltek egy férfira, aki biciklijén ülve, ölében hátizsákot tartva gyanús dolgot művel. A gyanús viselkedése magára vonta a szülők figyelmét.

Gyanús viselkedés miatt hívták a rendőröket a révkomáromi játszótérhez - egy kamera lapult a hátizsákjában.
Gyanús viselkedés miatt hívták a rendőröket a révkomáromi játszótérhez - egy kamera lapult a hátizsákjában
Fotó: Milan Lipowski / Forrás: pexels.com

A táskájában egy kamera lapult - gyanús viselkedés buktatta le

A poszt elmondása szerint a férfi mozdulatai egyértelművé tették, hogy nem pusztán a táskáját rendezgeti, hanem a kezében tartott eszközzel fókuszál és ráközelít a gyerekekre. A szülők ezért többször is szóltak hozzá, azonban nem kaptak választ, sőt, az illető úgy tett, mintha nem is hallaná őket. 

Amikor felszólították, hogy mutassa meg a táskáját, a férfi megtagadta. Ekkor a család nem habozott: azonnal értesítették a rendőrséget. A kiérkező egyenruhások átvizsgálták a férfi csomagját, és egy kamerát találtak benne, amelyen több felvétel is szerepelt a játszótérről. 

Az érintettek tájékoztatása szerint a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel, majd a helyszínen töröltették a férfival a felvételeket. Mivel első esetről volt szó, más intézkedés nem történt. 

A család arra kéri a többi komáromi szülőt, hogy fokozottan figyeljenek, amikor gyermekeikkel játszótérre mennek, és jelezzék, ha gyanús viselkedést tapasztalnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu