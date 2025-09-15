1 órája
A közösség ereje - a játszótéri rémület a végéhez közeledik
Újabb részletek derültek ki a komáromi hintásparkban történt esetről. A férfi gyanús viselkedése először egy család figyelmét keltette fel, majd napokig lázban tartotta a várost. Váratlan fordulatot vett szerda este az ügy.
A történet hétfő délután kezdődött, amikor Lóthy Hlavatý Tünde és férje kisfiukkal játszott a VMK melletti játszótéren. A férfi gyanús viselkedése egyből felkeltette a figyelmüket: a biciklijén ülve, ölében táskát tartva különös mozdulatokat tett - írtuk egy korábbi cikkünkben. Az édesanya elmesélte, hogy a napfényben meglátták a lencse csillanását, amely egyértelműen feléjük irányult. Azonnal cselekedtek. A férfi nem reagált a megszólításra, a rendőrök kiérkezésekor pedig kiderült: valóban kamera van nála, rajta gyerekekről és szülőkről készült felvételekkel. Bár a rendőrök a helyszínen töröltették a videókat, és pénzbírságot szabtak ki rá, további intézkedés akkor nem történt.
A férfi gyanús viselkedése - az ügy lezárulni látszik
Tünde bejegyzése pillanatok alatt elterjedt a Facebookon, több ezer megosztást kapott. Más anyukák is jelentkeztek: velük is előfordult hasonló. Így vált a személyes élményből közösségi ügy, amelyben egy egész város fogott össze.
A történet fordulatot vett, amikor Svanczár Róbert, Komárom ismert közösségszervezője és „erőembere” a férfi nyomába eredt. Mint Tünde elmondta, férje tudatosan megjegyezte a férfi nevét, majd átadta azt Svanczárnak, aki felvette a kapcsolatot az illető családjával. Róbert választás elé állította az illetőt: vagy kiáll a nyilvánosság elé, és magyarázatot ad tettére, vagy a feldühödött szülők összefognak, és követelik, hogy felelősségre vonják. Végül a férfi vállalta az élő adást a Facebookon, ahol szembesült Róbert és a dühödt szülők kérdéseivel és követelőzéseivel.
Egy kétórás videóban vallotta be, hogy valóban titokban videózott a játszótereken – de állítása szerint nem a gyerekeket, hanem elsősorban az anyukákat.
„Nem tudta, hogy törvénytelen”
Azt mondta, szexuális célokra készítette a felvételeket. Amikor ráunt egy-egy nőre, kitörölte, és újakat akart készíteni. Elképesztő volt hallani, ahogy mindezt természetesnek gondolta
– idézte fel Tünde.
Az élő adásban a férfi azzal védekezett, hogy tisztában volt vele, amit tesz, „nem etikus”, de szerinte törvényellenesnek nem számít. Svanczár Róbert többször is szembesítette ezzel a kijelentésével, és hangsúlyozta: a férfinak szakemberi segítségre van szüksége.
Az adás alatt és után sorra jelentkeztek újabb érintettek: több mint húsz nő írta meg, hogy korábban őket is hasonló módon videózta. Néhány eset egészen 2021-ig visszanyúlt.
Rendőrség és pszichiátria
A kétórás beszélgetés után a férfi nem ment haza. Anyja jelezte ismerőseinek, hogy fia eltűnt, végül kiderült: a férfi elment a rendőrségre, ahol feladta magát.
Azt mondta, nem tiszták a gondolatai, és segítségre van szüksége
– tudta meg Tünde Svanczár Róberttől. Csütörtök reggel már egy pszichiátriai intézetben kezelték. Jelenleg ott tartózkodik, és várhatóan szakemberek próbálják segíteni abban, hogy ne jelentsen veszélyt környezetére.
„A közösség ereje még mindig él”
Tünde szerint az eset legnagyobb tanulsága, hogy az emberek képesek összefogni, és közösen fellépni egy nyugtalanító jelenség ellen.
Nem gondoltam volna, hogy ekkora hullámot indít a posztom. Azt hittem, legfeljebb a környékbeli szülők hallanak róla. Ehelyett az egész város megmozdult
– mondta.
Az édesanya kiemelte: bár a férfi már nincs a játszótereken, a szülők ébersége továbbra is fontos.
Sokszor hallom, hogy valaki látott valami furcsát, de nem mert odamenni. Pedig oda kell menni, meg kell kérdezni, mi történik. Legfeljebb kellemetlen helyzet lesz belőle – de így biztosak lehetünk abban, hogy gyerekeink biztonságban vannak.
Vannak még kérdések
Az ügy több dilemmát is felvetett.
- Hogyan lehetséges, hogy évekig készíthetett titokban felvételeket valaki anélkül, hogy felelősségre vonták volna?
- Miért nem minősül bűncselekménynek a gyerekparkban való titkos videózás?
- Milyen törvénymódosításokra lenne szükség ahhoz, hogy a rendőrség már a megelőzés szintjén közbeléphessen?
A hatóságok egyelőre csak annyit ígértek: fokozott ellenőrzést tartanak a játszótereken. A szülők azonban abban bíznak, hogy az eset nem merül feledésbe, és jogi változások is születnek majd.