A közösség ereje - a játszótéri rémület a végéhez közeledik

A történet hétfő délután kezdődött, amikor Lóthy Hlavatý Tünde és férje kisfiukkal játszott a VMK melletti játszótéren. A férfi gyanús viselkedése egyből felkeltette a figyelmüket: a biciklijén ülve, ölében táskát tartva különös mozdulatokat tett - írtuk egy korábbi cikkünkben. Az édesanya elmesélte, hogy a napfényben meglátták a lencse csillanását, amely egyértelműen feléjük irányult. Azonnal cselekedtek. A férfi nem reagált a megszólításra, a rendőrök kiérkezésekor pedig kiderült: valóban kamera van nála, rajta gyerekekről és szülőkről készült felvételekkel. Bár a rendőrök a helyszínen töröltették a videókat, és pénzbírságot szabtak ki rá, további intézkedés akkor nem történt.

A VMK mellett található játszópark. Gyanús viselkedésen kapták rajta a férfit - a közösség összefogott

Forrás: Google maps

A férfi gyanús viselkedése - az ügy lezárulni látszik

Tünde bejegyzése pillanatok alatt elterjedt a Facebookon, több ezer megosztást kapott. Más anyukák is jelentkeztek: velük is előfordult hasonló. Így vált a személyes élményből közösségi ügy, amelyben egy egész város fogott össze.

A történet fordulatot vett, amikor Svanczár Róbert, Komárom ismert közösségszervezője és „erőembere” a férfi nyomába eredt. Mint Tünde elmondta, férje tudatosan megjegyezte a férfi nevét, majd átadta azt Svanczárnak, aki felvette a kapcsolatot az illető családjával. Róbert választás elé állította az illetőt: vagy kiáll a nyilvánosság elé, és magyarázatot ad tettére, vagy a feldühödött szülők összefognak, és követelik, hogy felelősségre vonják. Végül a férfi vállalta az élő adást a Facebookon, ahol szembesült Róbert és a dühödt szülők kérdéseivel és követelőzéseivel.

Egy kétórás videóban vallotta be, hogy valóban titokban videózott a játszótereken – de állítása szerint nem a gyerekeket, hanem elsősorban az anyukákat.

„Nem tudta, hogy törvénytelen”

Azt mondta, szexuális célokra készítette a felvételeket. Amikor ráunt egy-egy nőre, kitörölte, és újakat akart készíteni. Elképesztő volt hallani, ahogy mindezt természetesnek gondolta

– idézte fel Tünde.

Az élő adásban a férfi azzal védekezett, hogy tisztában volt vele, amit tesz, „nem etikus”, de szerinte törvényellenesnek nem számít. Svanczár Róbert többször is szembesítette ezzel a kijelentésével, és hangsúlyozta: a férfinak szakemberi segítségre van szüksége.