Olyan 15-ös listát adott ki Esztergom, ami minden gyalogost érint

Városszerte biztonságosabb lesz a gyalogosközlekedés Esztergomban. Az ősz gyalogátkelőhelyek felújításával kezdődik.

A nagyforgalmú kereszteződésnél is felújítják a gyalogátkelőhelyet

Jobban látszanak majd a gyalogátkelőhelyek

Szeptember 10-én nagy zebrafelújítás indul Esztergomban. Városszerte összesen 17 gyalogátkelőt újítanak fel, festenek újra. Mint a városi honlap tájékoztatott: a munkálatok várhatóan egy hétig tartanak majd.

A következő helyeken festik újra a zebrát:

Budai-Nagy Antal utcán, Géza fejedelem-iskola előtt

Áchim András utca-Budai-Nagy Antal utca kereszteződésében

Áchim András utca - Baross Gábor út kereszteződésében

Vasútállomás főbejárata előtti szakaszon

Esztergomi Tűzoltóság épülete előtt

Babits Mihály Általános Iskola előtt

Baross utca-Kiss János vezérezredes út kereszteződésében

Petőfi Sándor utcánál, a NAV épülete előtt

Petőfi Sándor Általános Iskola előtti két átkelőhely

Irinyi János utca-Kaán út kereszteződésében

Dessewffy Arisztid utca-Hunyadi János utca kereszteződésében

Lőrinc utca több szakaszán

Táncsics Mihály út és a Nagy Duna sétány kereszteződésében, a Mária Valéria híd feljárata előtt

A Helischer József utca-Táncsics Mihály utca kereszteződésben, a Mária Valéria híd feljárata előtt

A Bánomi lakótelepen, a Dobó Katalin Gimnázium előtt

Nagy útfelújítási projekt is a láthatáron

Mint korábban megírtuk: a városban számos helyen van már okoszebra, amely az úton átsétálni szándékozóra villogással hívja fel az autósok figyelmét. A meglévők mellé hamarosan újabbakat telepít az önkormányzat.

A zebrafelújításon túl egymilliárd forint áll rendelkezésre az esztergomi, belterületi utak felújítására, amelyet két ütemben valósít meg az önkormányzat. A projektben például a 11-es főút és a Dobogókői út szakaszai is felfrissülnek.