Felújítás

1 órája

Olyan 15-ös listát adott ki Esztergom, ami minden gyalogost érint

Címkék#okoszebra#gyalogátkelő#útfelújítás

A megkopott, elhalványult gyalogátkelőhelyeket újítják fel városszerte. Itt a lista, melyik utakon, intézményeknél festik újra a gyalogátkelőhelyeket.

Feleki Marietta

Városszerte biztonságosabb lesz a gyalogosközlekedés Esztergomban. Az ősz gyalogátkelőhelyek felújításával kezdődik. 

a nagyforgalmú kereszteződásben is felújítkk a gyalogátkelőhelyet
A nagyforgalmú kereszteződésnél is felújítják a gyalogátkelőhelyet

Jobban látszanak majd a gyalogátkelőhelyek

Szeptember 10-én nagy zebrafelújítás indul Esztergomban. Városszerte összesen 17 gyalogátkelőt újítanak fel, festenek újra.  Mint a városi honlap tájékoztatott: a munkálatok várhatóan egy hétig tartanak majd.

A következő helyeken festik újra a zebrát:

  • Budai-Nagy Antal utcán, Géza fejedelem-iskola előtt
  • Áchim András utca-Budai-Nagy Antal utca kereszteződésében
  • Áchim András utca - Baross Gábor út kereszteződésében
  • Vasútállomás főbejárata előtti szakaszon
  • Esztergomi Tűzoltóság épülete előtt
  • Babits Mihály Általános Iskola előtt
  • Baross utca-Kiss János vezérezredes út kereszteződésében
  • Petőfi Sándor utcánál, a NAV épülete előtt
  • Petőfi Sándor Általános Iskola előtti két átkelőhely
  • Irinyi János utca-Kaán út kereszteződésében
  • Dessewffy Arisztid utca-Hunyadi János utca kereszteződésében
  • Lőrinc utca több szakaszán
  • Táncsics Mihály út és a Nagy Duna sétány kereszteződésében, a Mária Valéria híd feljárata előtt
  • A Helischer József utca-Táncsics Mihály utca kereszteződésben, a Mária Valéria híd feljárata előtt
  • A Bánomi lakótelepen, a Dobó Katalin Gimnázium előtt

Nagy útfelújítási projekt is a láthatáron

Mint korábban megírtuk: a városban számos helyen van már okoszebra, amely az úton átsétálni szándékozóra villogással hívja fel az autósok figyelmét. A meglévők mellé hamarosan újabbakat telepít az önkormányzat.

A zebrafelújításon túl egymilliárd forint áll rendelkezésre az esztergomi, belterületi utak felújítására, amelyet két ütemben valósít meg az önkormányzat. A projektben például a 11-es főút és a Dobogókői út szakaszai is felfrissülnek.

 

