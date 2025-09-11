1 órája
Olyan 15-ös listát adott ki Esztergom, ami minden gyalogost érint
A megkopott, elhalványult gyalogátkelőhelyeket újítják fel városszerte. Itt a lista, melyik utakon, intézményeknél festik újra a gyalogátkelőhelyeket.
Városszerte biztonságosabb lesz a gyalogosközlekedés Esztergomban. Az ősz gyalogátkelőhelyek felújításával kezdődik.
Jobban látszanak majd a gyalogátkelőhelyek
Szeptember 10-én nagy zebrafelújítás indul Esztergomban. Városszerte összesen 17 gyalogátkelőt újítanak fel, festenek újra. Mint a városi honlap tájékoztatott: a munkálatok várhatóan egy hétig tartanak majd.
A következő helyeken festik újra a zebrát:
- Budai-Nagy Antal utcán, Géza fejedelem-iskola előtt
- Áchim András utca-Budai-Nagy Antal utca kereszteződésében
- Áchim András utca - Baross Gábor út kereszteződésében
- Vasútállomás főbejárata előtti szakaszon
- Esztergomi Tűzoltóság épülete előtt
- Babits Mihály Általános Iskola előtt
- Baross utca-Kiss János vezérezredes út kereszteződésében
- Petőfi Sándor utcánál, a NAV épülete előtt
- Petőfi Sándor Általános Iskola előtti két átkelőhely
- Irinyi János utca-Kaán út kereszteződésében
- Dessewffy Arisztid utca-Hunyadi János utca kereszteződésében
- Lőrinc utca több szakaszán
- Táncsics Mihály út és a Nagy Duna sétány kereszteződésében, a Mária Valéria híd feljárata előtt
- A Helischer József utca-Táncsics Mihály utca kereszteződésben, a Mária Valéria híd feljárata előtt
- A Bánomi lakótelepen, a Dobó Katalin Gimnázium előtt
Nagy útfelújítási projekt is a láthatáron
Mint korábban megírtuk: a városban számos helyen van már okoszebra, amely az úton átsétálni szándékozóra villogással hívja fel az autósok figyelmét. A meglévők mellé hamarosan újabbakat telepít az önkormányzat.
A zebrafelújításon túl egymilliárd forint áll rendelkezésre az esztergomi, belterületi utak felújítására, amelyet két ütemben valósít meg az önkormányzat. A projektben például a 11-es főút és a Dobogókői út szakaszai is felfrissülnek.
Nagy városi útfelújítás indul a belvárosban, csak kapkodjuk a fejünket