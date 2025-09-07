szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

20°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakorlat

1 órája

Harci helikopterek és kutató-mentő csapatok lepték el a Mátrát: Tatáról is érkeztek egységek

Címkék#helikopteres#Adaptive Hussars 2025#hadgyakorlatra#Magyar Honvédség#katona

Nem megszokott képet mutat a hétvégén a Mátra vidéke. Harci helikopterek és kutató-mentő csapatok lepték el az Északi-középhegység vidékét a gyakorlat idejére. A tatai honvédek átcsoportosítást hajtottak végre.

Nagy Balázs

A hétvégén filmbe illő jelenetek játszódtak le a Mátrában. Magyarország legmagasabb pontjához közel harci helikopterek és kutató-mentő csapatok. A magyar katonák mellett külföldi erők is jelen vannak, akik éjjel és nappal egyaránt aktívan fejlesztik tudásukat az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat során. írja a Magyar Honvédség közösségi oldalán.

gyakorlat, honvédség, kutató-mentő, mátra
Gyakorlat a Mátrában. Harci helikopterek és kutató-mentő egységek gyakorlatoznak.
Fotó: Josef Duschanek -A1100 Wien / Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

Tatáról is érkeztek a gyakorlat helyszínére harci eszközök

A nemzetközi hadgyakorlatra Tatáról is érkeztek harci eszközök. A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár alapegységei hajtották végre az átcsoportosítást. Az idei gyakorlat különlegessége, hogy nem csupán katonák vesznek részt rajta, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti nyomozó Iroda Bevetést Támogató osztályának kommandósai is, akik helikopteres kutató-mentés gyakorlatokat hajtanak végre. - írja a lhsn.hu közösségi oldalán.

A gyakorlat során a tatai honvédek vasúti átcsoportosítást hajtottak végre.
Fotó: Kertesz_Laszlo / Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu