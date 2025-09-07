Harci helikopterek és kutató-mentő csapatok lepték el a Mátrát: Tatáról is érkeztek egységek

A hétvégén filmbe illő jelenetek játszódtak le a Mátrában. Magyarország legmagasabb pontjához közel harci helikopterek és kutató-mentő csapatok. A magyar katonák mellett külföldi erők is jelen vannak, akik éjjel és nappal egyaránt aktívan fejlesztik tudásukat az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat során. írja a Magyar Honvédség közösségi oldalán.

Gyakorlat a Mátrában. Harci helikopterek és kutató-mentő egységek gyakorlatoznak.

Fotó: Josef Duschanek -A1100 Wien / Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

Tatáról is érkeztek a gyakorlat helyszínére harci eszközök

A nemzetközi hadgyakorlatra Tatáról is érkeztek harci eszközök. A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár alapegységei hajtották végre az átcsoportosítást. Az idei gyakorlat különlegessége, hogy nem csupán katonák vesznek részt rajta, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti nyomozó Iroda Bevetést Támogató osztályának kommandósai is, akik helikopteres kutató-mentés gyakorlatokat hajtanak végre. - írja a lhsn.hu közösségi oldalán.