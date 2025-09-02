szeptember 2., kedd

Színes város

2 órája

Alkotásra fel! Új graffiti fal Esztergomban

Címkék#fal#Prímás-sziget#Esztergomban#Hernádi Ádám#művészet#kultúra#graffiti

Esztergomban egy új, szokatlan városi kezdeményezés valósult meg, ami rövid idő alatt felkeltette a helyiek figyelmét. A legális graffiti fal lehetőséget kínál a kreatív önkifejezésre, és egyben új színt visz a város mindennapjaiba.

Veszprémi Dániel

A városi terek újragondolása Esztergomban is egyre nagyobb teret nyer: a legális graffiti fal nemcsak a művészeket vonzza, hanem a helyiek kíváncsiságát is felkelti. Az eddigi alkotások azt mutatják, hogy az ötlet nemcsak vizuális élményt nyújt, hanem közösséget is formál.

Legális graffiti fal Esztergomban.
A legális graffiti falat átadták, és hamar meg is telt.
Forrás: facebook/egom24

Esztergom legális graffiti fala

Esztergomban nemrég hivatalosan is átadták a város első legális graffiti falát, ami egyedülálló lehetőséget kínál a helyi és környékbeli művészeknek, hogy szabadon fejezzék ki kreativitásukat. 

A Prímás-szigeten, a gördeszkapálya mellett található, 10 méter hosszú és 2,25 méter magas graffiti falat a városvezetés hozta létre azzal a céllal, hogy teret biztosítson az utcai művészet kedvelőinek a szabad alkotásra. A megnyitóról videó is készült. 

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere átadja a falat:

Azóta egy összevágott videó mutatja be az eddigi alkotásokat, és az látszik, hogy a fal nagyon rövid idő alatt igényes, látványos munkákkal telt meg. A kommentelők között jelezték, hogy szívesen látnának nagyobb felületet, hiszen egyre nagyobb az igény az ilyen kreatív terekre.

@hernadi_adam

#graffiti #esztergom #skateboard #skatepark #wallart

♬ Alien Flame Shometyle - reeltemplates.pro

Bár a fal mérete lehetne nagyobb, a kezdeményezés már így is sikeres: a legális graffiti fal lehetőséget biztosít azoknak, akik a graffitit művészi eszközként használják, és egyúttal hozzájárul a városi kultúra gazdagításához.

Ez az új közösségi tér bizonyítja, hogy Esztergomban is van helye a kortárs városi művészetnek, és remélhetőleg a jövőben még több hasonló projekt valósulhat meg.

Egyre több város vágyik hasonló kreatív terekre

Komárom-Esztergom megyében egyre több városban növekszik az igény hasonló kreatív, közösségi projektek iránt. A múltban számos sikeres kezdeményezés bizonyította, hogy ezek nemcsak feldobják a város hangulatát, hanem erősítik a helyi közösséget is. Legyen szó művészeti falfestésről, közösségi terek kialakításáról vagy kulturális eseményekről, az ilyen projektek lehetőséget adnak az embereknek a találkozásra, az együttműködésre és a kreatív önkifejezésre, miközben élhetőbbé és színesebbé teszik a városi környezetet.

 

