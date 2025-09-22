Tata büszkesége: újabb díjat kapott a neves étterem

Újabb elismerés öregbíti Tata hírnevét: a Gundel Károly-díjat idén a város meghatározó vendéglátósa, Gottwald Sándor, a Hotel Gottwald Wellness Szálloda és Étterem alapítója vehette át.

Gottwald Sándor, a város ikonikus szállodájának alapítója újabb díjat vehetett át.

Forrás: Magyar Vendéglátók Ipartestülete

A szakma által a „vendéglátás Kossuth-díjaként” emlegetett kitüntetést Gundel Károly születésnapján adták át a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

Újabb elismerés a Gottwald családnak

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Kitüntetési Bizottság idén 12. alkalommal döntött a díjazottakról. A 19 tagú testület 20 jelölt közül választotta ki azt a három szakembert, akik a magyar vendéglátás hagyományainak ápolásában, megújításában és a fiatal generáció szakmai fejlődésének támogatásában példamutató munkát végeznek.

A 2025. évi Gundel Károly-díjat Gottwald Sándor mellett Ruprecht László (gasztronómiai tanácsadó, séf, a SVÉT elnöke), valamint Semsei Rudolf (a Semsei Gastronomy cégcsoport alapítója és vezetője, amelyhez többek között a Budapest Party Service, a VakVarjú étteremcsalád és a Dobay cukrászdák is tartoznak) kapta meg.

Rangos gasztronómiai díj

A Gundel Károly-díjat 2014-ben alapította a Magyar Vendéglátók Ipartestülete Gundel Károly, a legendás vendéglős emlékére. Az elismerést évente legfeljebb három, legalább 25 éve a pályán lévő szakember kaphatja meg, akik életútjukkal és munkásságukkal méltó módon követik Gundel szellemiségét. Azonban nem ez az első rangos elismerés, amit a Gottwald Sándor átvehetett: tavaly a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át a legendás tatai vendéglátós. Az elismerést Fónagy János miniszterhelyettestől az államalapítás alkalmából tartott ünnepségen vehette át. A legendás tatai vendéglátós korábban a Kemma.hu-nak úgy fogalmazott, hogy sikerességét a családi összefogásban látja. A Hotel Gottwald 2022-ben ünnepelte nyitásának 30. évfordulóját, mely alkalmából hangulatos ünnepséget is tartottak.