Figyelj a szabályokra, és ne tévedj el gombászás közben!

A Vérteserdő Zrt. szakemberei szerint a gomba szedés remek lehetőség a természetben való kikapcsolódásra, ugyanakkor nem veszélytelen, és nem is szabályozatlan tevékenység. Érdemes tisztában lenni a vonatkozó előírásokkal és a biztonsági tanácsokkal, mielőtt kosarat ragadunk.

A Vérteserdő Zrt. beszámolt róla, mire figyeljünk gombaszedés közben.

Mennyi gomba kerülhet kosarunkba?

A jogszabályok egyértelműek: a gombagyűjtés az erdei haszonvételek közé tartozik. Az állami erdőkben személyenként és naponta legfeljebb 2 kilogramm gomba számít egyéni szükségletnek. Ennél többet csak az erdőgazdálkodó írásos engedélyével lehet gyűjteni. A földalatti gombák, például a szarvasgomba esetében külön engedélyeztetési eljárás szükséges, míg védett területeken minden gyűjtéshez természetvédelmi hatósági hozzájárulás kell.

Ehető vagy mérgező: kérdezzük a szakembert!

A legfontosabb szabály: soha ne fogyasszunk el olyan gombát, amit nem vizsgált meg gombaszakértő. Magyarországon több piacon működnek gombavizsgálók, amiket akár térképes alkalmazások segítségével is megtalálhatunk. A gyilkos galóca és társai minden évben komoly mérgezéseket okoznak, ezért a Vérteserdő Zrt. munkatársai szerint mindig célszerű szakértői vizsgálatot kérni.

Tatabányán a lakossági gombavizsgálat kedd, csütörtök és szombati napokon 12:00-16:00 óra között érhető el a Győri út 23. szám alatti vizsgálati helyen, a lakosság számára ingyenesen.

Ingyenes gomba vizsgálat Tatabányán: Győri út 23, 2800

Praktikus tanácsok a gyűjtéshez

Kosarat vigyünk, soha ne nejlonzacskót, mert abban befülled, összetörik, felismerhetetlenné válhat.

Csak olyan gombát szedjünk, amit biztosan felismerünk.

A termőtestet szakszerűen válasszuk el a talajtól, a keletkezett mélyedést avarral fedjük le, hogy a szabaddá vált egészséges micéliumok, a gomba föld alatti többi része ne száradjon ki!

Az értéktelen, öreg vagy rágott gombák maradjanak az erdőben, így biztosítják a spórák szóródását.

Az ismeretlen gombákat elkülönítve, kis dobozban vagy fóliában vigyük haza határozásra.

Hogyan kerüljük el, hogy eltévedjünk?

A Vérteserdő Zrt. szakemberei figyelmeztetnek: az erdőben mindenki saját felelősségére tartózkodik. Ne induljunk egyedül, mindig tervezzük meg az útvonalat, és tájékoztassuk hozzátartozóinkat, hová tartunk. Fontos, hogy ne térjünk le a kijelölt ösvényekről, legyen nálunk feltöltött telefon, térkép, ivóvíz, valamint időben induljunk haza, lehetőleg napnyugta előtt.