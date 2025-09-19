szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonságos gombagyűjtés

2 órája

Figyelj a szabályokra, és ne tévedj el gombászás közben!

Címkék#gomba#Tatabánya#gyilkos galóca#Vérteserdő Zrt#Győri út#Vérteserdő Zrt.#gombászás

Az őszi gombaszezon sokakat csábít a Vértes erdeibe. A gombagyűjtés örömteli kikapcsolódás, de szigorú szabályok vonatkoznak rá. A gomba gyűjtése csak meghatározott mennyiségben engedélyezett, a szakértők pedig minden esetben gombavizsgálatot javasolnak.

Veszprémi Dániel

A Vérteserdő Zrt. szakemberei szerint a gomba szedés remek lehetőség a természetben való kikapcsolódásra, ugyanakkor nem veszélytelen, és nem is szabályozatlan tevékenység. Érdemes tisztában lenni a vonatkozó előírásokkal és a biztonsági tanácsokkal, mielőtt kosarat ragadunk.

gomba, gombászat, erdő, véreserdő zrt, gomba szekértő
A Vérteserdő Zrt. beszámolt róla, mire figyeljünk gombaszedés közben.
Forrás: Wikipedia

Mennyi gomba kerülhet kosarunkba?

A jogszabályok egyértelműek: a gombagyűjtés az erdei haszonvételek közé tartozik. Az állami erdőkben személyenként és naponta legfeljebb 2 kilogramm gomba számít egyéni szükségletnek. Ennél többet csak az erdőgazdálkodó írásos engedélyével lehet gyűjteni. A földalatti gombák, például a szarvasgomba esetében külön engedélyeztetési eljárás szükséges, míg védett területeken minden gyűjtéshez természetvédelmi hatósági hozzájárulás kell.

Ehető vagy mérgező: kérdezzük a szakembert!

A legfontosabb szabály: soha ne fogyasszunk el olyan gombát, amit nem vizsgált meg gombaszakértő. Magyarországon több piacon működnek gombavizsgálók, amiket akár térképes alkalmazások segítségével is megtalálhatunk. A gyilkos galóca és társai minden évben komoly mérgezéseket okoznak, ezért a Vérteserdő Zrt. munkatársai szerint mindig célszerű szakértői vizsgálatot kérni.

Tatabányán a lakossági gombavizsgálat kedd, csütörtök és szombati napokon 12:00-16:00 óra között érhető el a Győri út 23. szám alatti vizsgálati helyen, a lakosság számára ingyenesen.

gomba, gomba szakértő, vizsgálat, tatabánya, vérteserdő zrt, szakember, google maps, térkép
Ingyenes gomba vizsgálat Tatabányán: Győri út 23, 2800
Forrás: Google maps

Praktikus tanácsok a gyűjtéshez

  • Kosarat vigyünk, soha ne nejlonzacskót, mert abban befülled, összetörik, felismerhetetlenné válhat.
  • Csak olyan gombát szedjünk, amit biztosan felismerünk.
  • A termőtestet szakszerűen válasszuk el a talajtól, a keletkezett mélyedést avarral fedjük le, hogy a szabaddá vált egészséges micéliumok, a gomba föld alatti többi része ne száradjon ki!
  • Az értéktelen, öreg vagy rágott gombák maradjanak az erdőben, így biztosítják a spórák szóródását.
  • Az ismeretlen gombákat elkülönítve, kis dobozban vagy fóliában vigyük haza határozásra.
---Panna Gombás videójának helye---

Hogyan kerüljük el, hogy eltévedjünk?

A Vérteserdő Zrt. szakemberei figyelmeztetnek: az erdőben mindenki saját felelősségére tartózkodik. Ne induljunk egyedül, mindig tervezzük meg az útvonalat, és tájékoztassuk hozzátartozóinkat, hová tartunk. Fontos, hogy ne térjünk le a kijelölt ösvényekről, legyen nálunk feltöltött telefon, térkép, ivóvíz, valamint időben induljunk haza, lehetőleg napnyugta előtt.

A természet kedvelőinek tökéletes program

A gombászás élménye sokkal több, mint pusztán gyűjtögetés: természetközeli időtöltés, ami azonban szabályokhoz és felelősséghez kötött. A Vérteserdő Zrt. szakemberei szerint aki betartja a szabályokat, ellenőrizteti a zsákmányát, és elővigyázatosan járja az erdőt, annak a gombagyűjtés valóban örömteli és biztonságos kikapcsolódás lehet. Lásd szerkesztőségünk gyűjteményét, a legjobb gombagyűjtő helyekről!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu