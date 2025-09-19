2 órája
Figyelj a szabályokra, és ne tévedj el gombászás közben!
Az őszi gombaszezon sokakat csábít a Vértes erdeibe. A gombagyűjtés örömteli kikapcsolódás, de szigorú szabályok vonatkoznak rá. A gomba gyűjtése csak meghatározott mennyiségben engedélyezett, a szakértők pedig minden esetben gombavizsgálatot javasolnak.
A Vérteserdő Zrt. szakemberei szerint a gomba szedés remek lehetőség a természetben való kikapcsolódásra, ugyanakkor nem veszélytelen, és nem is szabályozatlan tevékenység. Érdemes tisztában lenni a vonatkozó előírásokkal és a biztonsági tanácsokkal, mielőtt kosarat ragadunk.
Mennyi gomba kerülhet kosarunkba?
A jogszabályok egyértelműek: a gombagyűjtés az erdei haszonvételek közé tartozik. Az állami erdőkben személyenként és naponta legfeljebb 2 kilogramm gomba számít egyéni szükségletnek. Ennél többet csak az erdőgazdálkodó írásos engedélyével lehet gyűjteni. A földalatti gombák, például a szarvasgomba esetében külön engedélyeztetési eljárás szükséges, míg védett területeken minden gyűjtéshez természetvédelmi hatósági hozzájárulás kell.
Ehető vagy mérgező: kérdezzük a szakembert!
A legfontosabb szabály: soha ne fogyasszunk el olyan gombát, amit nem vizsgált meg gombaszakértő. Magyarországon több piacon működnek gombavizsgálók, amiket akár térképes alkalmazások segítségével is megtalálhatunk. A gyilkos galóca és társai minden évben komoly mérgezéseket okoznak, ezért a Vérteserdő Zrt. munkatársai szerint mindig célszerű szakértői vizsgálatot kérni.
Tatabányán a lakossági gombavizsgálat kedd, csütörtök és szombati napokon 12:00-16:00 óra között érhető el a Győri út 23. szám alatti vizsgálati helyen, a lakosság számára ingyenesen.
Praktikus tanácsok a gyűjtéshez
- Kosarat vigyünk, soha ne nejlonzacskót, mert abban befülled, összetörik, felismerhetetlenné válhat.
- Csak olyan gombát szedjünk, amit biztosan felismerünk.
- A termőtestet szakszerűen válasszuk el a talajtól, a keletkezett mélyedést avarral fedjük le, hogy a szabaddá vált egészséges micéliumok, a gomba föld alatti többi része ne száradjon ki!
- Az értéktelen, öreg vagy rágott gombák maradjanak az erdőben, így biztosítják a spórák szóródását.
- Az ismeretlen gombákat elkülönítve, kis dobozban vagy fóliában vigyük haza határozásra.
Hogyan kerüljük el, hogy eltévedjünk?
A Vérteserdő Zrt. szakemberei figyelmeztetnek: az erdőben mindenki saját felelősségére tartózkodik. Ne induljunk egyedül, mindig tervezzük meg az útvonalat, és tájékoztassuk hozzátartozóinkat, hová tartunk. Fontos, hogy ne térjünk le a kijelölt ösvényekről, legyen nálunk feltöltött telefon, térkép, ivóvíz, valamint időben induljunk haza, lehetőleg napnyugta előtt.
A természet kedvelőinek tökéletes program
A gombászás élménye sokkal több, mint pusztán gyűjtögetés: természetközeli időtöltés, ami azonban szabályokhoz és felelősséghez kötött. A Vérteserdő Zrt. szakemberei szerint aki betartja a szabályokat, ellenőrizteti a zsákmányát, és elővigyázatosan járja az erdőt, annak a gombagyűjtés valóban örömteli és biztonságos kikapcsolódás lehet. Lásd szerkesztőségünk gyűjteményét, a legjobb gombagyűjtő helyekről!
